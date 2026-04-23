Kerala
കനത്ത ചൂട് : കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി
കൊല്ലം| കനത്ത ചൂട് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്തരീക്ഷ താപനില 40 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. മുന്നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പൊതുപരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമല്ല.
പാലക്കാട്, കൊല്ലം, തൃശൂര് ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഉയര്ന്ന അന്തരീക്ഷ ഈര്പ്പവും മൂലമുള്ള അത്യുഷ്ണം അനുഭവപ്പെടും. അതിനാല് സംസ്ഥാനമാകെ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിട്ടി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.