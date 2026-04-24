First Gear
ബ്രേക്ക് തകരാർ: ഇന്ത്യയിലെ ഔഡി കാറുകൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു; ഉടമകൾ ജാഗ്രതൈ!
മൊത്തം 207 വാഹനങ്ങളാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മോഡലുകളായ ഇ ട്രോൺ, ക്യു 8 ഇ ട്രോൺ എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ ഔഡി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു. 2018 ഫെബ്രുവരി 2 നും 2024 ജൂൺ 11 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇ ട്രോൺ, ഇ ട്രോൺ സ്പോർട്ട്ബാക്ക്, ക്യു 8 ഇ ട്രോൺ, ക്യു 8 ഇ ട്രോൺ സ്പോർട്ട്ബാക്ക് യൂണിറ്റുകളെയാണ് ഈ തീരുമാനം ബാധിക്കുക. മൊത്തം 207 വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത്.
വാഹനത്തിലെ ബ്രേക്ക് സെർവോ പുഷ് റോഡിന്റെ ബോൾട്ട് കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് ഈ നടപടിക്ക് കാരണം. കമ്പനി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ കണക്ഷൻ പാലിക്കാത്തതിനാൽ, കാലക്രമേണ ഇത് അയഞ്ഞുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഔഡി അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ കണക്ഷൻ അയയുന്നത് ബ്രേക്ക് പെഡലും ബ്രേക്ക് സെർവോയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുകയും ബ്രേക്കിംഗിന്റെ കൃത്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.
ബ്രേക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബ്രേക്കിനോടുള്ള പ്രതികരണം കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി വാഹനങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. സെന്റർ കൺസോളിലെ ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാഹനം നിയന്ത്രിതമായി നിർത്താൻ സാധിക്കും.
സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഔഡി ഇന്ത്യ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാധിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളെ കമ്പനി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ഔദ്യോഗിക സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ സൗജന്യ പരിശോധനയ്ക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ ഈ തകരാർ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങളോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
Summary
Audi India has initiated a recall of 207 units of its e-Tron and Q8 e-Tron electric models due to a potential defect in the brake servo push rod connection. The recall affects vehicles manufactured between February 2018 and June 2024, aiming to fix a bolt connection that may loosen over time. While no accidents have been reported, Audi is contacting owners for inspections and highlighting the use of the electromechanical parking brake as an emergency backup.