Connect with us

National

റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ 10 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം

സ്വമേധയാ ആണ് ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമായി യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും കേന്ദ്രം.

Published

Apr 24, 2026 7:18 pm

Last Updated

Apr 24, 2026 7:18 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ 10 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം. സ്വമേധയാ ആണ് ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമായി യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പരമോന്നത കോടതിയോട് പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തില്‍ റഷ്യന്‍ സേനയടെ ഭാഗമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 26 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹരജിയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ജോലി തേടി റഷ്യയിലെത്തിയ ഇവരെ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയും കബളിപ്പിച്ചുമാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതെന്ന് ഹരജിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ വിപുല്‍ പഞ്ചോളി, ജോയ്മല്യ ബഗ്ചി എന്നിവരുടെ ബഞ്ചാണ് ഹരജിയില്‍ വാദം കേട്ടത്. വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പദവിയില്‍ നിന്ന് നീക്കണം; നോട്ടീസ് നല്‍കി പ്രതിപക്ഷ എം പിമാര്‍

National

റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ 10 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം

National

'ബി ജെ പി വീണ്ടും പഞ്ചാബിനെ വഞ്ചിച്ചു'; രാഘവ് ഛദ്ദ പാര്‍ട്ടി വിട്ടതിലുള്ള പ്രതികരണം ഒറ്റ വരിയിലൊതുക്കി കെജ്‌രിവാള്‍

First Gear

ബ്രേക്ക് തകരാർ: ഇന്ത്യയിലെ ഔഡി കാറുകൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു; ഉടമകൾ ജാഗ്രതൈ!

National

രാഘവ് ഛദ്ദ ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് രാജ്യസഭാ എം പിമാര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു; ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി

Eduline

ഡിഫൻസിലാകാം എം ടെക്

Kerala

പാനൂരില്‍ വീണ്ടും ബോംബ് കണ്ടെത്തി