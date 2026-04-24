യു എ ഇ സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ പകുതിയും ഇനി എ ഐ നിയന്ത്രിക്കും; വിസയും ലൈസൻസും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
കേവലം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഏജന്റിക് എ ഐ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം മാറുന്നത്.
ദുബൈ | വിസ പുതുക്കൽ, ലൈസൻസ് എടുക്കൽ, രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കായി ഇനി യു എ ഇ നിവാസികൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല. അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ 50 ശതമാനവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ ഐ) അധിഷ്ഠിതമാക്കാൻ യു എ ഇ പദ്ധതിയിടുന്നു. കേവലം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നതിലുപരി, സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഏജന്റിക് എ ഐ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം മാറുന്നത്.
എന്താണ് ഏജന്റിക് എ ഐ?
നിലവിലുള്ള എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഏജന്റിക് എ ഐ എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം നൽകിയാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ സ്വയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി പുതുക്കണമെങ്കിൽ നിലവിൽ നമ്മൾ പോർട്ടലിൽ കയറി രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പണമടയ്ക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അറിയിച്ചാൽ സിസ്റ്റം തന്നെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും പണമടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
പുതിയ മാറ്റം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ സേവനങ്ങൾക്കായി വിവിധ പോർട്ടലുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, ട്രാഫിക് പിഴകൾ അടയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഒറ്റ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കാം. വിസ പുതുക്കൽ പോലുള്ള നടപടികൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് പകരം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ലെങ്കിലും എ ഐ സംവിധാനം തന്നെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ റൂട്ട് ചെയ്യും.
വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്വാധീനം
ബിസിനസ് ഉടമകൾക്ക് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ നൽകി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരും. ജോലി മാറുന്ന താമസക്കാർക്ക് വിസ മാറ്റം, ഐ ഡി അപ്ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേക അപേക്ഷകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചെയ്തു നൽകും. യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ്, ഡിജിറ്റൽ ദുബായ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു.
സുരക്ഷയും മേൽനോട്ടവും
എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ സുരക്ഷയും ഉത്തരവാദിത്തവും വലിയൊരു ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ എങ്ങനെ വേണമെന്ന കാര്യത്തിലും യു എ ഇ ഭരണകൂടം കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുജന സേവന സംവിധാനമായി യു എ ഇയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Summary
The UAE government plans to integrate Agentic AI into 50% of its services within the next two years to streamline administrative tasks for residents. Unlike reactive AI, Agentic AI can independently execute complex workflows such as visa renewals and business licensing without constant user input. This shift aims to reduce processing times from days to minutes and eliminate the need to navigate multiple government portals.