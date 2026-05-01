5,000 ഡോളർ കടന്ന് മഞ്ഞലോഹം; സ്വർണം വാരിക്കൂട്ടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ; പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?

5,000 ഡോളർ കടന്ന് മഞ്ഞലോഹം; സ്വർണം വാരിക്കൂട്ടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ; പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?
ലണ്ടൻ | ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അസ്ഥിരതയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണ്ണം ശേഖരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ട്രോയ് ഔൺസിന് 5,000 ഡോളർ എന്ന നിരക്ക് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ സ്വർണ്ണവില ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു.
പോളണ്ട്, തുർക്കി, ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പ്രധാന വാങ്ങലുകാർ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ചൈന, പോളണ്ട്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷവും സ്വർണ്ണശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നു. മാർച്ചിൽ ചൈനീസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വലിയ തോതിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഗ്വാട്ടിമാല ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി മാർച്ചിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി.
പണപ്പെരുപ്പ സമയത്ത് മൂല്യം നിലനിർത്താൻ സ്വർണ്ണം സഹായിക്കുമെന്നും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാമെന്നും നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് പോളണ്ട് ഗവർണർ ആദം ഗ്ലാപിൻസ്കി പറഞ്ഞു. വിദേശ കരുതലുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. ഡോളറോ യൂറോയോ പോലെയുള്ള കറൻസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വർണ്ണം ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് പ്രായോഗികമായി പ്രയാസകരമാണ്.
2022ൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളെ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി പ്രതിവർഷം 1,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം സ്വർണ്ണമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ശേഖരത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ തുർക്കി സ്വർണ്ണത്തെ ഒരു കവചമായി ഉപയോഗിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പവും ലിറയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും നേരിടാൻ തുർക്കി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് 120 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം സ്വർണ്ണം വിൽക്കുകയോ കടം നൽകുകയോ ചെയ്തു.
പോളണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണശേഖരം 700 മെട്രിക് ടണ്ണായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ചെക്ക് നാഷണൽ ബാങ്ക് 2028 ഓടെ തങ്ങളുടെ ശേഖരം 100 മെട്രിക് ടണ്ണായി ഉയർത്താനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. പലിശയോ ലാഭവിഹിതമോ ലഭിക്കില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്വയംഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വർണ്ണം സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബാങ്കുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സ്വർണ്ണവില 5,250 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത്.
Central banks globally are aggressively increasing their gold reserves as a strategic response to rising inflation and intensifying geopolitical tensions in the Middle East. With gold prices surpassing a historic $5,000 per troy ounce, emerging economies like China, India, and Poland are leading the surge in demand to ensure financial autonomy. This shift highlights gold’s enduring role as a “safe haven” asset that remains resilient against international sanctions and currency volatility.