പാമ്പുകടിച്ചാൽ മുറുക്കിക്കെട്ടണോ?: അറിയാം അബദ്ധധാരണകളും സത്യങ്ങളും

Published

Apr 27, 2026 4:19 pm |

Last Updated

Apr 27, 2026 4:19 pm

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പാമ്പുകടിയോളം ഭീതിയുണർത്തുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. എന്നാൽ പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന ഭയത്തേക്കാൾ, ആധുനിക കാലത്ത് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് നിലനിൽക്കുന്ന അബദ്ധധാരണകളെയാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ പലപ്പോഴും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയം (Golden Hour) നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

മുറുക്കിക്കെട്ടുന്നതിലെ അപകടങ്ങൾ

പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ആ ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ തുണിയോ കയറോ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കിക്കെട്ടുന്നത് വിഷം പടരുന്നത് തടയും എന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ ഇത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഠിനമായ കെട്ടുകൾ ആ ഭാഗത്തെ രക്തയോട്ടം പൂർണ്ണമായും തടയുന്നു. ഇത് കോശങ്ങൾ നശിക്കാനും (Gangrene), ഒടുവിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട അവയവം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. വിഷം പടരുന്നത് തടയാൻ മുറിവ് കീറി രക്തം കളയുന്നതും വിഷം വായ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതും സിനിമകളിൽ മാത്രം കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. മുറിവ് കീറുന്നത് അമിത രക്തസ്രാവത്തിനും ഗുരുതരമായ ഇൻഫെക്ഷനും കാരണമാകും.

ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി അപകടം അളക്കരുത്

കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് വേദനയോ വീക്കമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളിക്കെട്ടൻ (Krait) പോലുള്ള പാമ്പുകൾ കടിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വേദനയോ മറ്റ് പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെയും നാഡീവ്യൂഹത്തെയും പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിശക്തമായ വിഷമാണ്. അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കാതെ വൈദ്യസഹായം തേടുകയാണ് ബുദ്ധി.

ചികിത്സയും പ്രഥമശുശ്രൂഷയും

നാട്ടു വൈദ്യത്തിലോ മന്ത്രവാദത്തിലോ പാമ്പുവിഷത്തിന് പരിഹാരമില്ല. ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏക ചികിത്സാ രീതി ആന്റിവെനം (Polyvalent Anti-Snake Venom) നൽകുക എന്നതാണ്. കടിച്ചത് ഏത് പാമ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി അതിനെ പിടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രോഗിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഏത് ചികിത്സ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

  • രോഗിയെ പരിഭ്രാന്തനാക്കാതെ ശാന്തനായി ഇരുത്തുക. പരിഭ്രമം കൂടുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുകയും വിഷം വേഗത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പടരുകയും ചെയ്യും.
  • കടിയേറ്റ ഭാഗം ഹൃദയത്തിന്റെ നിരപ്പിനേക്കാൾ താഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • രോഗി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മോതിരം, വാച്ച്, ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ മാറ്റുക (വീക്കം ഉണ്ടായാൽ ഇവ രക്തയോട്ടം തടയാൻ കാരണമാകും).
  • എത്രയും വേഗം ആന്റിവെനം സൗകര്യമുള്ള അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.

അറിവില്ലായ്മയല്ല, മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഓരോ ജീവനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. അബദ്ധധാരണകൾ വെടിഞ്ഞ് വസ്തുതകളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് വഴി പാമ്പുകടി മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം.

Summary

This article provides a detailed analysis of the common misconceptions surrounding snake bite treatments and contrasts them with scientific facts. It warns against dangerous practices like applying tight ligatures or cutting the wound, emphasizing that such actions lead to severe tissue damage or infection. The piece concludes that professional medical care and timely administration of anti-venom are the only reliable ways to ensure a victim’s survival.

