ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇറാൻ
ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ച് അടിയന്തരമായ വെടിനിർത്തലിനും സമുദ്രപാതകൾ തുറന്നുനൽകുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ഇറാന്റെ പുതിയ പാക്കേജ്.
ടെഹ്റാൻ | യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനുമായി ഇറാൻ പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്താൻ വഴിയാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പുതിയ നയതന്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ യു എസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുതിയ നീക്കം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി മാറ്റിവെച്ച് അടിയന്തരമായ വെടിനിർത്തലിനും സമുദ്രപാതകൾ തുറന്നുനൽകുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ഇറാന്റെ പുതിയ പാക്കേജ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി ആണവ ചർച്ചകൾക്ക് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകണം എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആദ്യം സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇറാൻ ചർച്ചകൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പാകിസ്താൻ ഇതിൽ പ്രധാന മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇസ്ലാമാബാദ് വഴിയാണ് ടെഹ്റാനും വാഷിംഗ്ടണും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയത് വഴി ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലുണ്ടായ തരംഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും ഈ നീക്കം ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ ഇറാന് മേൽ യു എസ് നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും ആണവായുധ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രമേ തങ്ങൾ തയ്യാറാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്. ഇറാനിലെ ഐ ആർ ജി സി പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ചർച്ചകൾക്ക് തടസ്സമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായാൽ അത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
Summary
Iran has reportedly submitted a new diplomatic proposal to the United States through Pakistani intermediaries to end the ongoing conflict and reopen the strategic Strait of Hormuz. The plan prioritizes an immediate ceasefire and maritime de-escalation, suggesting that sensitive nuclear negotiations be deferred to a later stage. While the proposal aims to stabilize global energy markets, U.S. officials remain cautious, emphasizing that any agreement must align with American security interests and nuclear non-proliferation goals.