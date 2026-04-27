അമേരിക്കൻ ഉപരോധം നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇറാൻ; ഹോർമുസ് വഴി 46 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്തു

അമേരിക്കൻ ഉപരോധം നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇറാൻ; ഹോർമുസ് വഴി 46 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്തു
ഇതിനുപുറമെ 40 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കൂടി ഉപരോധ രേഖകൾ മറികടന്നതായി സൂചന
ദുബൈ | അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധം നിലനിൽക്കെ അത് മറികടന്ന് ഇറാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ഉപരോധ നീക്കങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ വിപണി സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതായാണ് ടാങ്കർ ട്രാക്കർമാരും സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 46 ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റിയതായാണ് വിവരം. ഇതിന് ഏകദേശം 40 കോടി ഡോളറോളം മൂല്യം വരും. ഇതിനുപുറമെ 40 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ കൂടി ഉപരോധ രേഖകൾ മറികടന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കടലിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കപ്പലുകളുടെ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സറ്റെൽത്ത് ടാങ്കറുകൾ വഴിയാണ് ഇറാൻ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ വടക്കൻ തീരത്തുള്ള ഇറാന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സഹായകരമാകുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 30 ഓടെ എണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത വിപണിയിൽ 2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇറാനിയൻ എണ്ണ വിപണിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇതിന് കാരണം.
അതേസമയം ഉപരോധം നീക്കിയാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വഴി ഇറാൻ അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ആണവ പദ്ധതിയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഈ നിർദ്ദേശം അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എണ്ണ കിണറുകൾക്കോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കോ നാശമുണ്ടായാൽ കടുത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമായി ഇറാൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണ വിപണിയിലെ ഈ പ്രതിരോധം ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Summary
Iran has successfully exported over 4.6 million barrels of crude oil recently, effectively bypassing the naval blockade imposed by the United States. Tanker tracking data reveals that vessels are using stealth maneuvers, such as turning off transponders, to move significant volumes through the Strait of Hormuz. This resilient export activity has helped stabilize global markets, reducing immediate fears of a massive oil price spike.