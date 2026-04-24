ഇസ്റാഈലിന്റെ മാധ്യമ വേട്ട അമാലില് അവസാനിക്കില്ല
ഇസ്റാഈലിന്റെ അധിനിവേശത്തെയും ക്രൂരതകളെയും ലോകത്തിനു മുന്നില് ഭയരഹിതമായി തുറന്നുകാട്ടിയ അമാല് ഖലീല് എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകയെ ഇസ്റാഈല് സൈന്യം വധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെക്കന് ലബനാനില് ഇസ്റാഈല് നടത്തിയ ആസൂത്രിതമായ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് “അല്അഖ്ബാര്’ പത്രത്തിന്റെ റിപോര്ട്ടറായ അമാല് ഖലീല് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്റാഈലിന്റെ ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ കടന്നാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നാവുകളെ അവര് എന്നെന്നേക്കുമായി നിശബ്ദമാക്കി. ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തെയും വേദനയെയും ഒപ്പിയെടുത്ത അമാലിന്റെ വിയോഗം മാധ്യമ ലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണ്.
വര്ഷങ്ങളായി ഇസ്റാഈലിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു അമാല് ഖലീല്. ഇസ്റാഈല് സൈന്യം അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില് നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെയും അധിനിവേശ തന്ത്രങ്ങളെയും അവര് കൃത്യമായി റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ധീരത തന്നെയായിരുന്നു അവരെ ലക്ഷ്യം വെക്കാന് ഇസ്റാഈലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പലതവണ ഇസ്റാഈല് സൈന്യത്തില് നിന്നും സുരക്ഷാ ഏജന്സികളില് നിന്നും അവര്ക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് തന്റെ ജീവനേക്കാള് വലുത് സത്യമാണെന്നും അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തനമാണ് തന്റെ ആയുധമെന്നും അമാല് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുതന്നെയാണ് അവര് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത്.
യുദ്ധനിയമങ്ങളെയോ അന്താരാഷ്ട്ര ധാരണകളെയോ മാനിക്കാത്ത ഇസ്റാഈലിന്റെ കിരാതമായ മുഖമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് യുദ്ധമേഖലകളില് നല്കേണ്ട പരിരക്ഷയെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തിയാണ് ഇസ്റാഈല് സൈന്യം അമാലിനെ ഉന്നം വെച്ചത്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി ഒരിക്കലും കാണാനാകില്ല. മറിച്ച് സത്യം റിപോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇസ്റാഈലിന്റെ ബോധപൂര്വമായ ശ്രമമാണിത്. തങ്ങള്ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരെ വെടിയുണ്ടകള് കൊണ്ട് അമര്ച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇസ്റാഈല് കരുതുന്നത്.
അമാല് ഖലീലിന്റെ മരണം ലബനാനിലെയും ഫലസ്തീനിലെയും ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ആഘാതമാണ്. തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ലോകമറിയാന് നിമിത്തമായ പ്രിയപ്പെട്ടവളെയാണ് അവര്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ഇസ്റാഈലിന്റെ ക്രൂരതകള്ക്ക് ഇരയായ ഓരോ മനുഷ്യനും അമാലിലൂടെയാണ് ലോകത്തോട് സംവദിച്ചത്. തകര്ന്ന വീടുകള്ക്കും ചിതറിപ്പോയ സ്വപ്നങ്ങള്ക്കും അമാല് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ജീവന് നല്കി. ആ അക്ഷരങ്ങളെ ഇസ്റാഈല് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അവര്ക്കെതിരെ നടന്ന മിസൈല് ആക്രമണം.
ഇസ്റാഈലിന്റെ മാധ്യമ വേട്ട അമാലില് തുടങ്ങുന്നതോ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായി എത്രയോ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരെയാണ് ഇസ്റാഈല് സൈന്യം ആസൂത്രിതമായി വധിച്ചത്. ഷിറിന് അബു ആഖിലക്ക് ശേഷം അമാല് ഖലീലും അതേ പട്ടികയിലേക്ക് ചേര്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോള് പുലര്ത്തുന്ന മൗനം ഇത്തരം ക്രൂരതകള് ആവര്ത്തിക്കാന് ഇസ്റാഈലിന് വീണ്ടും ധൈര്യം നല്കുന്നു.
ബോംബുകള് വീണ് നിലംപൊത്തുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയും പുകപടലങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയും മൈക്കുമായി ഓടിനടന്ന അമാലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ആര്ക്കും മറക്കാനാകില്ല. അപകടസാധ്യതകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അവര് തന്റെ കര്മപഥത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. വധഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള് ഫോണിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുമ്പോഴും അവള് തന്റെ ക്യാമറക്കും പേനക്കും മൂര്ച്ച കൂട്ടുകയായിരുന്നു.
ഇസ്റാഈല് ഉയര്ത്തുന്ന ഭീഷണികള്ക്ക് മുന്നില് മുട്ടുമടക്കാന് അമാല് ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. “നിങ്ങള് എന്നെ കൊല്ലുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ വാര്ത്തകളെ കൊലപ്പെടുത്താന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയില്ല’ എന്നതായിരുന്നു അമാലിന്റെ നിലപാട്. ആ വാക്കുകള് ഇന്ന് അക്ഷരാര്ഥത്തില് സത്യമായിരിക്കുന്നു. അമാല് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവര് തുറന്നുകാട്ടിയ ഇസ്റാഈലിന്റെ ക്രൂരതകള് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങള് പ്രകാരം മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റമാണ്. എന്നാല് ഇസ്റാഈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കപ്പെടാനുള്ളവ മാത്രമാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങള് തങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കില്ലെന്ന ബോധ്യം അവര്ക്ക് ക്രൂരത തുടരാന് കരുത്ത് നല്കുന്നു. അമാല് ഖലീലിന്റെ മരണം ഒരു ഓര്മപ്പെടുത്തലാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലരാകുന്ന ലോകത്തിന് മുന്നില് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെയും അവരുടെ ശബ്ദമായ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെയും പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓര്മപ്പെടുത്തല്.
അമാലിനെ കൊന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ അധിനിവേശ വാര്ത്തകള് പുറംലോകം അറിയുന്നത് തടയാമെന്ന് ഇസ്റാഈല് കരുതുന്നുവെങ്കില് അവര്ക്ക് തെറ്റി. അമാലിന്റെ പിന്ഗാമികളായി ആയിരക്കണക്കിന് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് ഇനിയും ലബനാനില് നിന്ന് റിപോര്ട്ടുകള് നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ വെടിയുണ്ടക്കും പകരം ആയിരം തൂലികകള് ഇസ്റാഈലിന്റെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച് എഴുതും. അമാല് പകര്ന്നു നല്കിയ ധീരതയുടെ കനലുകള് ഒരിക്കലും അണയില്ല.
ലബനാനിലെ ജനതയുടെ കണ്ണീരും രോഷവും അമാലിന്റെ മരണവാര്ത്തക്കൊപ്പം കത്തുകയാണ്. സ്വന്തം മണ്ണില് അന്യരായി കഴിയേണ്ടി വരുന്നവരുടെ വേദനയാണ് അമാല് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത്. സയണിസ്റ്റ് കടന്നാക്രമണങ്ങളെ തടയാന് ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത ആ ജനതയുടെ ഏക ആയുധം സത്യമായിരുന്നു. ആ സത്യത്തെ വധിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്റാഈല് ചരിത്രത്തിന് മുന്നില് എന്നും കുറ്റവാളിയായിരിക്കും.
അമാല് ഖലീല് എന്ന വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാന് ഇസ്റാഈലിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് അവരിലെ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകയെ തോല്പ്പിക്കാന് അവര്ക്കായില്ല. താന് ജീവന് നല്കി സ്നേഹിച്ച ആ മണ്ണില് തന്നെ അമാല് അലിഞ്ഞുചേര്ന്നു. തെക്കന് ലബനാനിലെ കാറ്റിലും കടലിലും അമാലിന്റെ സ്വരം ഇനിയും മുഴങ്ങിക്കേള്ക്കും. അധിനിവേശ ശക്തികള്ക്ക് മുന്നില് തളരാതെ നില്ക്കുന്ന ഓരോ പോരാളിക്കും അമാല് ഒരു പ്രചോദനമാണ്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമസമൂഹം അമാലിന്റെ വിയോഗത്തില് അപലപിക്കുമ്പോഴും ഇസ്റാഈലിന്റെ തോക്കുകള് ഇനിയും സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറയുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് അവരുടെ നയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് എത്ര കൊലപാതകങ്ങള് നടത്തിയാലും സത്യം മൂടിവെക്കാന് സാധിക്കില്ല. അമാല് ഖലീല് എന്ന നാമം അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പര്യായമായി എക്കാലവും നിലനില്ക്കും.
കുടുംബത്തിനും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഈ വിയോഗം താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. എങ്കിലും തന്റെ കടമ നിര്വഹിക്കുന്നതിനിടയില് മരിച്ചുവെന്ന അഭിമാനം അവര്ക്കുണ്ട്. ഭീരുക്കളെപ്പോലെ ഒളിച്ചിരുന്നല്ല മറിച്ച് ശത്രുവിന്റെ കണ്ണില് നോക്കി സത്യം വിളിച്ചുപറഞ്ഞാണ് അമാല് വിടവാങ്ങിയത്. ഇസ്റാഈലിന്റെ ക്രൂരതയുടെ അവസാനത്തെ ഇരയല്ല അമാല്. പക്ഷേ, ഈ മരണം ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വേട്ടയാടലുകള് അവസാനിപ്പിക്കാന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തയ്യാറാകണം.
ഇസ്റാഈലിന്റെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികള് ഉണ്ടാകണം. അമാലിന്റെ മരണം നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാകണം. കടന്നാക്രമണങ്ങള്ക്കും അധിനിവേശങ്ങള്ക്കും മുകളില് സത്യത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. അമാല് ഖലീല് എന്ന പോരാളിക്ക് വിട. സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശമായി നിങ്ങള് എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഓര്മകളില് ഉണ്ടാകും.