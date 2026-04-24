Kerala
പാമ്പുകടിയേറ്റ വീട്ടമ്മ ആന്റി വെനം നല്കിയിട്ടും മരിച്ചു
വൈശ്യംഭാഗം പുതുവന വീട്ടില് രഘുവിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയാണ് (65) മരിച്ചത്
ആലപ്പുഴ | കുട്ടനാട്ടില് പാമ്പുകടിയേറ്റ് വീട്ടമ്മ ആന്റി വെനം നല്കിയിട്ടും മരിച്ചു. വൈശ്യംഭാഗം പുതുവന വീട്ടില് രഘുവിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയാണ് (65) മരിച്ചത്. വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെ വീടിനോടു ചേര്ന്നുള്ള ശുചിമുറിക്കു മുന്നില് വച്ചാണു മൂര്ഖന് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റത്.
നാട്ടുകാര് ഉടന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ രാത്രി ഒന്പതരയോടെ മരിച്ചു. ആന്റിവെനം നല്കിയെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
