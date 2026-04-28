Editors Pick
ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്; ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം
ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ ഡെർമറ്റോളജി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 63 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാരിൽ പകുതിയിലധികം പേരും മുടി കൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ ഡെർമറ്റോളജി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 63 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ജനിതക കാരണങ്ങളും ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ മധ്യവയസ്കരിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇന്ന് ഇരുപതുകളിലും കൗമാരപ്രായത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും ഉള്ളവരിലും വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിരമായ പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെയർ റിസ്റ്റോറേഷൻ വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
ചെറുപ്പക്കാർ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണങ്ങൾ
മുടി കൊഴിച്ചിൽ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുന്നത് യുവാക്കളിൽ ആത്മവിശ്വാസം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനവും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ സാന്നിധ്യവും രൂപഭംഗിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും പെട്ടെന്നുള്ള ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമാകില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ പാറ്റേൺ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കാവൂ. പ്രായത്തേക്കാൾ ഉപരി മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ തീവ്രതയും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതുമാണ് പ്രധാനം. മികച്ച ഒരു സർജന്റെ സേവനം തേടുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്.
ഇന്നത്തെ രൂപഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്. പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുടിയുടെ ഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. എഫ് യു ഇ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് ലഭ്യമാണ്. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്കും രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ശേഷം മാത്രം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കേവലം ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അത് ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്ക്, ഡോക്ടർ, നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുക:
ശരിയായ ഡോക്ടറെയും ക്ലിനിക്കിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഡോക്ടറുടെ യോഗ്യതയും ഈ രംഗത്തുള്ള പരിചയസമ്പത്തും ഉറപ്പുവരുത്തുക. മുൻപ് അവിടെ ചികിത്സ തേടിയവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ‘Before & After’ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കാതെ നേരിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും ശുചിത്വവുമുള്ള ക്ലിനിക്ക് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം?
പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളാണ് നിലവിലുള്ളത്: ഓരോ മുടിവേരുകളായി എടുത്തു മാറ്റുന്ന FUE (Follicular Unit Extraction) രീതിയാണ് ഒന്ന്. ഇതിൽ തുന്നിക്കെട്ടലുകളോ വലിയ പാടുകളോ ഉണ്ടാകില്ല. FUT (Follicular Unit Transplantation) ആണ് മറ്റൊരു രീതി. തലയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മുടിവേരോടെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്.
നിങ്ങളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക.
പ്രതീക്ഷകൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതാകണം
ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത ഉടനെ മുടി തഴച്ചു വളരില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. സ്വാഭാവികമായ ഫലം കാണാൻ ഏകദേശം ആറ് മുതൽ 12 മാസം വരെ സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ദാനം ചെയ്യാൻ (Donor Area) എത്രത്തോളം ആരോഗ്യമുള്ള മുടിവേരുകൾ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫലം ലഭിക്കുക.
ശാരീരികാവസ്ഥയും ആരോഗ്യവും
പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുക. ജനിതകപരമായ കാരണമാണോ അതോ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മൂലമാണോ മുടി കൊഴിയുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും നിലച്ച ശേഷം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.
ചിലവും കൃത്യമായ ബജറ്റും
ചികിത്സയുടെ ആകെ ചിലവ് എത്രയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ചറിയുക. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സിറ്റിംഗുകൾ ആവശ്യമായി വരാം. മരുന്നുകൾക്കും പിന്നീട് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ചികിത്സകൾക്കും (ഉദാഹരണത്തിന് PRP) അധിക ചിലവ് വരുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക.
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷമുള്ള പരിരക്ഷ (Aftercare)
ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. തല കഴുകുന്നതിനും വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിനും കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെയും ദിനചര്യയെയും ബാധിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക.
ചുരുക്കത്തിൽ തിരക്കിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും (Consultation), നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തീർക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉചിതം.
Summary
The article discusses the rising trend of young Indian men in their early 20s opting for hair transplants due to increasing rates of early-onset baldness. Expert Dr. Nandini Dadu emphasizes that while modern techniques like FUE are effective, surgery should only be considered after medical stabilization and long-term planning. Proper diagnosis and realistic expectations are essential to ensure natural-looking and sustainable results as the patient ages.