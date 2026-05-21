ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഇനി 'അൽ സെർച്ച്'; പുത്തൻ എഐ ഫീച്ചറുകൾ; സെർച്ച് എഞ്ചിനിലും ജെമിനിയിലും വൻ മാറ്റങ്ങൾ
സിലിക്കൺ വാലി | ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പുതിയ യുഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മോഡൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രമുഖ ടെക് ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സുഗമമായ അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ, എ ഐ അസിസ്റ്റന്റായ ജെമിനി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കമ്പനി കൊണ്ടുവരുന്നത്. പുതിയ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവരങ്ങൾക്കായി ഗൂഗിളിൽ കൂടുതൽ തിരയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഇനി വെറും സെർച്ചല്ല, ‘അൽ സെർച്ചാ’യിരിക്കും എന്നർഥം.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെബിൽ സ്വയം തിരച്ചിൽ നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള സെർച്ച് ബാറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജെമിനിയിലെ പുതിയ മോഡും ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺ എ ഐ തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ പ്രധാന എതിരാളികളോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിന് സാധിക്കും.
വർഷങ്ങളായി പരമ്പരാഗതമായ ബ്ലൂ ലിങ്കുകൾക്ക് പകരമായി മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ജെമിനി 3.5 ഫ്ലാഷ് മോഡലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജെമിനിയിലോ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നീളമുള്ളതും സംഭാഷണ ശൈലിയിലുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പുതിയ സെർച്ച് ഫീൽഡിന് സാധിക്കും.
മാത്രമല്ല സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ശേഷിയുള്ള ഏജന്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനോ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ റിലീസുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും. ഉപയോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ, ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മറ്റ് ആപ്പുകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കർ പോലുള്ള മിനി ആപ്പുകളും കസ്റ്റം വിഷ്വലുകളും ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും.
എ ഐ അസിസ്റ്റന്റായ ജെമിനിയെ പ്രധാന സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്താൻ ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ മോഡാണ് സ്പാർക്ക്. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദീർഘകാല ടാസ്കുകൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ സ്പാർക്കിന് സാധിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരിശോധിക്കുക, പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഇമെയിൽ ഇൻബോക്സുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഗൂഗിൾ ഡോക്സ്, ജിമെയിൽ, സ്ലൈഡുകൾ എന്നിവയിലെ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ജെമിനി ആപ്പിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഹാലോ എന്ന പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഫോണുകളിലും ഈ ഏജന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാം. ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഫോൺ ലോക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഏജന്റ് സജീവമായിരിക്കും. മുൻപ് സിലിക്കൺ വാലിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഓപ്പൺക്ലോ എന്ന എ ഐ ഏജന്റിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മറുപടിയായാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ ജി ഐ) എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഗൂഗിളിനെ എത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് തുല്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺ എ ഐയും മെറ്റയും ഉൾപ്പെടെ കമ്പനികൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ എ ഐ തന്ത്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവും പ്രധാന ആസ്തിയും അവരുടെ ഡീപ്മൈൻഡ് വിഭാഗമാണ്. ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സ്വന്തമായി റിസർച്ച് ലാബും ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനവുമുള്ള ഏക കമ്പനി ഗൂഗിളാണെന്ന് വിപണി ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എങ്കിലും നിലവിൽ ബിസിനസ്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആന്ത്രോപിക്കും ഓപ്പൺ എ ഐയും ഗൂഗിളിനേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. അമേരിക്കയിലെ പെയ്ഡ് എ ഐ ബിസിനസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ കമ്പനികൾക്കാണ്. അതേസമയം ഗൂഗിളിന്റെ വിഹിതം കുറവാണ്. എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ തൊഴിലവസരങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ഭാവി ഇതിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെമിനിക്ക് നിലവിൽ 90 കോടിയിലധികം സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. എ ഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും ചിപ്പുകൾക്കുമായി ഈ വർഷം 180 മുതൽ 190 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ചിലവഴിക്കുമെന്ന് ആൽഫബെറ്റ് സി ഇ ഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ വ്യക്തമാക്കി.
Google has announced a major overhaul of its search engine and Gemini AI assistant, powered by the new Gemini 3.5 Flash model, to stay ahead in the artificial intelligence race. The tech giant introduced autonomous “agents” and a new Gemini mode called Spark that can handle long-term recurring tasks in the background even when devices are locked. This strategic shift aims to minimize manual searching for users and directly competes with AI rivals like OpenAI and Anthropic. Alphabet CEO Sundar Pichai stated that the company expects to spend around $180 to $190 billion this year on AI infrastructure to accelerate the path toward Artificial General Intelligence.