യു എ ഇയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക; ഒന്നു പിഴച്ചാൽ വൻ തുക പിഴയും തടവും നാടുകടത്തലും നേരിടേണ്ടി വരും
മാധ്യമ ഉള്ളടക്ക മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കി യു എ ഇ; സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി നാഷണൽ മീഡിയ അതോറിറ്റി
അബുദാബി | ഓൺലൈനിൽ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നത് ദൈനംദിന ശീലമായി മാറിയ ആധുനിക കാലത്ത് സ്വകാര്യത, ദേശീയ സുരക്ഷ, സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി യു എ ഇ. രാജ്യത്തെ താമസക്കാരും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കർശനമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാഷണൽ മീഡിയ അതോറിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ മാധ്യമ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ഈ കാമ്പെയ്ൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.
‘പ്രൊഫഷണൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ: സുരക്ഷിതമായ സമൂഹവും ശക്തമായ മൂല്യങ്ങളും’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നത്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആദരവുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓൺലൈനിലെ ലളിതവും ദോഷകരമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നതുമായ ഒരു കമന്റോ പോസ്റ്റോ പോലും സ്ഥാപിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് കേസാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിയമ വിദഗ്ദ്ധർ ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. യു എ ഇയിലെ ഓൺലൈൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലിനും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷകൾ വളരെ കഠിനമാണ്. നിയമലംഘകർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴയും തടവുശിക്ഷയും വിദേശികളാണെങ്കിൽ നാടുകടത്തലും നേരിടേണ്ടിവരും.
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട പത്ത് അവശ്യ മാധ്യമ ഉള്ളടക്ക മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
- വിശ്വാസങ്ങളോടും മതങ്ങളോടുമുള്ള ആദരവ്: ഇസ്ലാമിക വിശുദ്ധികൾ, വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയോട് പൂർണ്ണമായ ആദരവ് കാണിക്കണം. ഇവയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉള്ളടക്കവും അനുവദിക്കില്ല.
- സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ: യു എ ഇയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, നാഗരികത, ദേശീയ ഐഡന്റിറ്റി, നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോക്താക്കൾ മാനിക്കണം.
- ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം: ദേശീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്നതോ സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല.
- ഭരണസംവിധാനത്തോടുള്ള ആദരവ്: രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനം, അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ഉയർന്ന താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ മാനിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ.
- വിദേശബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ: രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശബന്ധങ്ങളെയും നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ പോസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണം.
- കിംവദന്തികൾക്കും വ്യാജവാർത്തകൾക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം: വ്യാജവാർത്തകൾ, കിംവദന്തികൾ, വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിയമം കർശനമായി വിലക്കുന്നു.
- കർശനമായ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾ: വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ അവരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്.
- നിയമ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള ആദരവ്: രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ, നീതിന്യായ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായ ആദരവ് പുലർത്തണം.
- ഭരണകൂട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക: ആഭ്യന്തരവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ തലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ഉപയോക്താക്കൾ മാനിക്കണം.
- നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക: യു എ ഇയിലെ സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ, നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത്.
റെഗുലേഷൻ ലോ
ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് വിപുലമായ നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മീഡിയ റെഗുലേഷൻ ലോ. രാജ്യത്തെ എല്ലാത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ നിയമം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും അവകാശങ്ങളും കടമകളും നിർവചിക്കുന്നു. സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന നിയമമാണ് കോംബാറ്റിങ് റൂമേഴ്സ് ആൻഡ് സൈബർ ക്രൈംസ് ലോ. വ്യാജവാർത്തകളിൽ നിന്നും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ നിയമം ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകളും രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളും തടയുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉടനീളം ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളും അതോറിറ്റി എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. അക്രമത്തിനോ രാജ്യദ്രോഹത്തിനോ ഉള്ള പ്രേരണ, വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, വിവേചനം, വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ, സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും സംഘടിതവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നാഷണൽ മീഡിയ അതോറിറ്റി, എല്ലാവരും നിയമങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ ധാർമ്മികതയും പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയും സ്വകാര്യതയെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാൻ താമസക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അതോറിറ്റി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
Content Highlights:
The UAE’s National Media Authority has launched a nationwide awareness campaign outlining ten essential media content standards that residents and institutions must follow online. Legal experts warn that seemingly harmless posts violating privacy, national unity, or religious beliefs can result in severe penalties, including fines up to Dh500,000, imprisonment, and deportation for expatriates. Backed by robust legislation like the Media Regulation Law and the Cybercrimes Law, the initiative aims to foster a responsible digital landscape while safeguarding state security and individual privacy.