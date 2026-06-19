മെക്സിക്കോ Vs ദക്ഷിണ കൊറിയ: സ്പേസുകളുടെ യുദ്ധവും ഒരു പിഴവിന്റെ വിധിയും

FIFA World cup football 2026
മെക്സിക്കോ Vs ദക്ഷിണ കൊറിയ: സ്പേസുകളുടെ യുദ്ധവും ഒരു പിഴവിന്റെ വിധിയും
മാസങ്ങളോളം പരിശീലിച്ച ടാക്ടിക്കൽ പദ്ധതികളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം തകർക്കും. ഫുട്ബോൾ ഒരേസമയം ഹൃദയം തകർക്കുകയും ഹൃദയം കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലയാണ്.
സ്കോർബോർഡിൽ മെക്സിക്കോയുടെ പേരിന് മുന്നിൽ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഗോൾ തെളിഞ്ഞുനിന്നെങ്കിലും, മത്സരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അത് പന്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലും സ്പേസുകളുടെ കൈമാറ്റത്തിലും ഒരു ടീമിന്റെ വിശ്വാസവും മറ്റൊരു ടീമിന്റെ ആശങ്കയും തമ്മിലുള്ള അദൃശ്യ പോരാട്ടമായിരുന്നു.
കൊറിയയുടെ സംഘടിത സമ്മർദ്ദത്തിന് മുന്നിൽ മെക്സിക്കോയുടെ താളം തെറ്റിയപ്പോൾ, ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനം സ്വന്തം ആരാധകരുടെ കൂവൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴങ്ങി. കാരണം, കളിയെ നിയന്ത്രിച്ചത് പന്ത് കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ച ടീമായിരുന്നില്ല; പന്തില്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ടീമായിരുന്നു.
ദക്ഷിണ കൊറിയ മൈതാനത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ആധുനിക ഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ്. പന്തില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും കളിയെ സ്വന്തമാക്കുക. അവരുടെ പ്രസ്സിംഗ് ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമല്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു ആക്രമണ ആയുധമായിരുന്നു. ഓരോ മെക്സിക്കൻ പാസിനെയും അവർ ചോദ്യമാക്കി മാറ്റി. ഓരോ സ്പർശനത്തിനും പിന്നിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചു. മധ്യനിരയിലെ ഇടങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി, വിങ്ങുകളെ കുടുക്കി, ആതിഥേയരുടെ താളം തകർത്തു.
ഫുട്ബോളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്പത്ത്. കൊറിയ ആ സമ്പത്ത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തു. പന്ത് മെക്സിക്കോയുടെ കാലുകളിലായിരുന്നെങ്കിലും, കളിയുടെ ശ്വാസം കൊറിയ നിയന്ത്രിച്ചു.
50-ാം മിനിറ്റിൽ വിധി ചെറിയൊരു പിഴവിന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തി. ഗോൾകീപ്പർ കിം സ്യൂങ്-ഗ്യുവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയ പന്ത് ലൂയിസ് റോമോയുടെ കാലുകളിലൂടെ വലയിലേക്ക്. മാസങ്ങളോളം പരിശീലിച്ച ടാക്ടിക്കൽ പദ്ധതികളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വം തകർക്കും. ഫുട്ബോൾ ഒരേസമയം ഹൃദയം തകർക്കുകയും ഹൃദയം കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലയാണ്.
ആ ഗോളിന് ശേഷവും കൊറിയ തകർന്നില്ല. കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ അവർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ മെക്സിക്കൻ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. ചോ ഗ്യു-സങിന്റെ ഹെഡർ ഗോൾലൈനിൽ നിന്ന് റൗൾ റാംഗൽ രക്ഷിച്ച നിമിഷം ഒരു സേവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല. മെക്സിക്കോക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ നിമിഷമായിരുന്നു.
ടാക്ടിക്കൽ തലത്തിൽ കൊറിയയുടെ പ്രകടനം ഉയർന്ന ബ്ലോക്ക് പ്രസ്സിംഗിന്റെയും വേഗമേറിയ ട്രാൻസിഷന്റെയും സ്പേസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും മനോഹര സമന്വയമായി. അവർ മെക്സിക്കോയെ പന്ത് കൈവശം വെക്കാൻ അനുവദിച്ചു, പക്ഷേ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആക്രമിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു, പക്ഷേ അപകടകരമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ പൊസഷൻ എന്നത് അധികാരമല്ലെന്നും നിയന്ത്രണമാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തിയെന്നും കൊറിയ തെളിയിച്ചു.
മെക്സിക്കോ രണ്ടാം ജയത്തോടെ രണ്ടാം റൗണ്ട് ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ, കൊറിയയുടെ പ്രകടനം വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി.
Content Highlights:
Mexico secured a victory against South Korea in a high-stakes tactical encounter. South Korea dominated the game through effective high pressing and space control. A critical goalkeeping error led to Luis Romo scoring the winning goal for Mexico.