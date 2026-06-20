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രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുഖത്ത് നീരുണ്ടോ? നിസ്സാരമായി കാണരുത്; ഇതൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം, പരിഹാരമുണ്ട്
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുഖത്ത് നീര് വരികയും അത് ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മുഖത്ത് നേരിയ ചൂടും കനവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിലെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
രാവിലെ ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ മുഖത്തും കൺതടങ്ങളിലും കവിളുകളിലും നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലരും നേരിടുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ്. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ശരീരഭാരം കൂടിയതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം പലപ്പോഴും ശരീരം നൽകുന്ന ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാകാമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ അധിക ദ്രാവകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാവധാനത്തിലാകുന്നതാണ് രാവിലെ മുഖത്ത് നീര് വരാൻ പ്രധാന കാരണം. ഇതുമൂലം ദ്രാവകങ്ങൾ മുഖത്തെ കോശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് (inflammation) ഉള്ളപ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. സാധാരണയായി ഉറക്കമുണർന്ന് 30 മുതൽ 60 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാറുന്ന നേരിയ വീക്കം സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ വീക്കം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
രാത്രിയിൽ വൈകി ഉപ്പ് അമിതമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക (റെസ്റ്റോറന്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ്, പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ), മദ്യപാനം, ശരിയായ ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിതമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ രാവിലെ മുഖത്ത് നീര് വരാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഘടകങ്ങളാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ കോർട്ടിസോൾ പോലുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കറുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് ശരീരത്തിൽ ദ്രാവകം നിലനിൽക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് തകരാറുകൾ, സൈനസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അലർജികൾ, ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും മുഖത്തെ വീക്കത്തിന് കാരണമാകാം.
ഇത് വെറും വീക്കമാണോ അതോ ഇൻഫ്ലമേഷനാണോ?
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുഖത്ത് നീര് വരികയും അത് ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മുഖത്ത് നേരിയ ചൂടും കനവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിലെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷന്റെ ലക്ഷണമാകാം. വയർ വീർത്തു വരിക (bloating), വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, മസ്തിഷ്ക മന്ദത (brain fog), കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ നില, സന്ധികളിലെ കടുപ്പം എന്നിവയും ഇൻഫ്ലമേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ
രാവിലെ മുഖത്തെ നീര് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുകയോ കോൾഡ് കംപ്രസ് (തണുപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുക) ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഉറക്കമുണർന്നയുടൻ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദ്രാവകം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുഖത്ത് നീര് വരാതിരിക്കാൻ തലേദിവസം രാത്രി തല അല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മുഖത്തേക്ക് ദ്രാവകം പൂൾ ചെയ്യുന്നത് തടയും. മൃദുവായി മുഖം മസ്സാജ് ചെയ്യുന്നതും ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ്. രാത്രി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയി ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇൻഫ്ലമേഷൻ തടയാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ
ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ആൻറി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുള്ള ബ്ലൂബെറി, സ്ട്രോബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി, റാസ്പ്ബെറി തുടങ്ങിയ ബെറി പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതായ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയും ഫ്ലാക്സ് സീഡുകൾ, ഇലക്കറികൾ എന്നിവയും ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
Content highlights:
Waking up with a puffy face can be caused by fluid retention due to high salt intake, alcohol, poor sleep, or high stress overnight. While normal swelling fades within an hour, persistent puffiness combined with fatigue and bloating may signal internal inflammation that requires attention.