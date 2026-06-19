ഇ ഡി റെയ്ഡിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് വിജയ് വിമലിന് ജാമ്യം

Kerala
ഇ ഡി റെയ്ഡിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് വിജയ് വിമലിന് ജാമ്യം
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം | ഇ ഡി റെയ്ഡിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന് ജാമ്യം. സംഘടനയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ് വിമലിനാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വീട്ടില് പരിശോധന കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോള് തടയാന് ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരെ വിജയ് ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.
നേരത്തെ, തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിജയ് വിമലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
Content Highlights:
SFI leader Vijay Vimal has been granted bail by the court. The case pertains to the alleged assault on police officers during an ED raid. Further legal proceedings are currently underway.