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ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ചാറ്റ്ജിപിടിയും ക്ലോഡും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കരുത്!
ചാറ്റ്ജിപിടിയും ക്ലോഡും ഇന്ത്യൻ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ശമ്പളം, വീട്ടുവാടക, ഓഹരി വിപണിയിലെ ലാഭം, ബിസിനസ് വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
ന്യൂഡൽഹി | ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐ ടി ആർ) ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ചാറ്റ്ജിപിടി, ക്ലോഡ് എ ഐ തുടങ്ങിയ കൃത്രിമ ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ധനകാര്യ വിദഗ്ധർ രംഗത്ത്. നികുതി ഫയലിംഗ് സീസൺ ആരംഭിച്ചതോടെ സങ്കീർണ്ണമായ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാനും പോർട്ടലിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനും പലരും ഇത്തരം എ ഐ ടൂളുകളുടെ സഹായം തേടുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് നടപടികൾ ലളിതമാക്കാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യാപകമായി ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള എ ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാഷിംഗ്ടണിൽ താമസിക്കുന്ന ആമസോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവായ അഖിൽ സൂദ് ഉൾപ്പെടെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ സങ്കീർണ്ണമായ നികുതി നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ എ ഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഉപയോഗിച്ച കാര്യം ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വഴി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം പൊതുവായ എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യരുമായി സംവദിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണെന്നും അല്ലാതെ കൃത്യമായ ധനകാര്യ നിയമങ്ങൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതല്ലെന്നും ധനകാര്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഒരേ രേഖ തന്നെ രണ്ടുതവണ നൽകിയാൽ വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇതിൽ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചാറ്റ്ജിപിടിയും ക്ലോഡും ഇന്ത്യൻ നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ശമ്പളം, വീട്ടുവാടക, ഓഹരി വിപണിയിലെ ലാഭം, ബിസിനസ് വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എ ഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. സെക്ഷൻ 80സി, 80ഡി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ഇളവുകൾ, വിദേശ വരുമാനം, മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ (ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്) എന്നിവ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിലും ഇവ പരാജയപ്പെടുന്നു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ എ ഐ നല്ലതാണെങ്കിലും ശരിയായ നികുതി നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം ആവശ്യമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
എ ഐ ടൂളുകൾ വഴി സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾക്ക് നികുതിദായകർക്ക് യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഗാന്ധി ലോ അസോസിയേറ്റ്സ് പാർട്ണർ റാഹീൽ പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ച് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പിഴയോ പലിശയോ ഒഴിവാക്കാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ചാറ്റ്ബോട്ടിന്റെ തെറ്റായ ഉപദേശത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
കൂടാതെ, പാൻ (പി എ എൻ), പേ സ്ലിപ്പുകൾ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത സ്വകാര്യതാ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സംഭരിച്ചേക്കാം. ഇത് തൊഴിലുടമയുടെ ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ നയങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് വരെ കാരണമാകാം.
നികുതി ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തിഗത നികുതിദായകർക്കും ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി 2026 ജൂലൈ 31 ആണ്.
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Experts warn that using AI tools like ChatGPT or Claude AI to file Income Tax Returns (ITR) is unreliable. These tools struggle with complex Indian tax laws, multiple income sources, and deductions. Taxpayers face data privacy risks and remain solely responsible for any filing errors or penalties.