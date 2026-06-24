മരവും തെരുവും നിറഞ്ഞ് ഞാവൽപഴം; ഇത്തവണ അസാധാരണ വിളവ്; ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന വരൾച്ചയുടെ സൂചനയോ?

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മരവും തെരുവും നിറഞ്ഞ് ഞാവൽപഴം; ഇത്തവണ അസാധാരണ വിളവ്; ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന വരൾച്ചയുടെ സൂചനയോ?
വിപണികളിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ പഴം എത്തുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറഞ്ഞ വിളവ് ലഭിച്ച മരങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തവണ ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തവണ ഞാവൽപ്പഴത്തിന് അസാധാരണമായ വിളവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിപണികളിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ പഴം എത്തുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറഞ്ഞ വിളവ് ലഭിച്ച മരങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തവണ ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഞാവൽമരങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പഴങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാൽ ആ വർഷം കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പരമ്പരാഗത അറിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രം ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.
മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ഞാവൽമരം പൂക്കുന്നത്. ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മഴ പൂമ്പൊടി കൊഴിഞ്ഞുപോകാനും പരാഗണം തടസ്സപ്പെടാനും കാരണമാകും. എന്നാൽ 2026 ലെ പ്രീ മൺസൂൺ വസന്തകാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം അസാധാരണമാംവിധം വരണ്ടതായിരുന്നു. അറബിക്കടൽ മേഖലയിൽ മൺസൂണിന്റെ നീക്കം സ്തംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 40 മുതൽ 54 ശതമാനം വരെ മഴക്കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തി. കർഷകർക്ക് ഈ വരൾച്ച തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും ഞാവൽമരങ്ങളുടെ പരാഗണത്തിന് ഇത് മികച്ച സാഹചര്യമൊരുക്കി. ഇതാണ് ഇത്തവണ ഞാവൽപ്പഴം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം.
ഭൂഗർഭജലം താഴുന്നതറിഞ്ഞ് മരങ്ങൾ അതിജീവനത്തിനായി കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ സ്ട്രെസ് ഫ്രൂട്ടിങ് എന്ന് ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ സമൃദ്ധി ഭാവിയിലെ വരൾച്ചയെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറിച്ച് മുൻപ് കടന്നുപോയ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയോടുള്ള മരത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണിത്.
2026 ജൂൺ 11 ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഐ എം ഡി പ്രഖ്യാപിച്ച എൽ നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനില വർധിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മഴ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐ എം ഡി തങ്ങളുടെ സീസണൽ പ്രവചനം ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 90 ശതമാനമായി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കർഷകർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഞാവൽമരങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറി.
ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഞാവൽപ്പഴത്തിൽ ആന്തോസയാനിൻ എന്ന ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ താപനില ഇനിയും ഉയരുകയും ഭൂഗർഭജലനിരപ്പ് സ്ഥിരമായി താഴുകയും ചെയ്താൽ വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഞാവൽമരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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India is experiencing an unprecedented jamun bumper crop in summer 2026 due to an unusually dry pre-monsoon spring caused by El Nino. While traditional wisdom links heavy fruiting to oncoming drought, botanists clarify it is a response to past dry weather that aided pollination, signaling deeper climate shifts.