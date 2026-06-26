പ്രതിശ്രുത വരനെ കൊക്കയിൽ തള്ളി കൊല്ലാൻ കാരണം വിഗും വിക്കും; യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ഇങ്ങനെ...

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പ്രതിശ്രുത വരനെ കൊക്കയിൽ തള്ളി കൊല്ലാൻ കാരണം വിഗും വിക്കും; യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ഇങ്ങനെ...
കേതനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വിവരം മറച്ചുവെച്ചതെന്നും സിയ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി
പൂനെ | വ്യവസായി കേതൻ അഗർവാൾ വധക്കേസിൽ കേതന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവും പ്രതിയുമായ സിയ ഗോയൽ കൊലപാതകം നടത്താനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കേതന്റെ വിഗും സംസാരത്തിനിടയിലെ വിക്കലുമാണ് കൊലപാതകം നടത്താൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിലാണ് സിയ ഗോയൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ കേതന്റെ കുടുംബം ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സിയയുടെ കുടുംബത്തോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നതായും അവർ ഇതൊരു സാധാരണ അവസ്ഥയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കേതനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വിവരം മറച്ചുവെച്ചതെന്നുമാണ് സിയ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.
അതേസമയം, വിവാഹ ആലോചനയെ സിയ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന വാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് കേതനുമായി അവർ നടത്തിയ ചാറ്റുകളെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളോ ശത്രുതയോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചാറ്റുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
കേതനോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് അതെന്നാണ് സിയ മറുപടി നൽകിയത്. കേതനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയെന്ന് സിയ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം നടന്ന ലൊഹഗഡ് കോട്ടയിൽ (Lohagad Fort) സി സി ടി വി (CCTV) ക്യാമറകൾ ഇല്ലെന്നാണ് സിയയും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും കരുതിയിരുന്നത് എന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമായി.
കേതൻ അഗർവാളിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ തലയിൽ ചെറിയൊരു വിഗ് (Hair Patch) ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സിയ ഗോയലിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കേതന്റെ പിതാവ് വിശാൽ അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. കേതന്റെ വിഗ് ഉപയോഗത്തോടുള്ള സിയയുടെ വിയോജിപ്പാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരാൾ വിഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട.
Also Read“ആരോ താഴേക്ക് വീണു…”; പ്രതിശ്രുത വരനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ശേഷം സിയ ഗോയൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ! ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വെച്ച് ജൂൺ 18 നാണ് കേതൻ അഗർവാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. സിയ ഗോയലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരി കേതനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. ഒളിച്ചോടിപ്പോയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിന് കോട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം (Criminal Conspiracy) ചെയ്തത്.
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More details have emerged in the murder case of Pune industrialist Ketan Agarwal. The accused, Siya Goyal, confessed during interrogation that she committed the crime due to her dislike for Ketan’s wig and stammering. She and her lover Chetan Chaudhary chose Lohagad Fort for the crime, believing it lacked CCTV surveillance. Investigating officers noted that her chat history showed no signs of hostility, contradicting her claims of opposing the match.