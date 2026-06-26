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National

ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസ്: വിചാരണക്കോടതി മാറ്റി

ബെംഗളൂരു അഡീഷണല്‍ സിറ്റി സിവില്‍ സെഷന്‍സ് 43-ാം കോടതിയില്‍ നിന്ന് 93 ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

Published

Jun 26, 2026 5:56 pm |

Last Updated

Jun 26, 2026 5:56 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികള്‍ ബെംഗളൂരു അഡീഷണല്‍ സിറ്റി സിവില്‍ സെഷന്‍സ് 43-ാം കോടതിയില്‍ നിന്ന് 93 ലേക്ക് മാറ്റി.

നേരത്തെ, സംസ്ഥാന പോലീസ് അന്വേഷിച്ച എന്‍ ഐ എ കേസുകള്‍ പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

കേസില്‍ അന്തിമവാദം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വിധി പറായാനിരിക്കേയാണ് കോടതിമാറ്റം.

Content Highlights:
The trial court handling the Bengaluru blast case has been officially changed. This decision marks a significant update in the prolonged legal proceedings of the high-profile case. Authorities are expected to transfer all relevant case files to the newly designated court soon.

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