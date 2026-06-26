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ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസ്: വിചാരണക്കോടതി മാറ്റി
ബെംഗളൂരു അഡീഷണല് സിറ്റി സിവില് സെഷന്സ് 43-ാം കോടതിയില് നിന്ന് 93 ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.
ന്യൂഡല്ഹി | ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികള് ബെംഗളൂരു അഡീഷണല് സിറ്റി സിവില് സെഷന്സ് 43-ാം കോടതിയില് നിന്ന് 93 ലേക്ക് മാറ്റി.
നേരത്തെ, സംസ്ഥാന പോലീസ് അന്വേഷിച്ച എന് ഐ എ കേസുകള് പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.
കേസില് അന്തിമവാദം പൂര്ത്തിയാക്കി വിധി പറായാനിരിക്കേയാണ് കോടതിമാറ്റം.
Content Highlights:
The trial court handling the Bengaluru blast case has been officially changed. This decision marks a significant update in the prolonged legal proceedings of the high-profile case. Authorities are expected to transfer all relevant case files to the newly designated court soon.
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ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസ്: വിചാരണക്കോടതി മാറ്റി
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