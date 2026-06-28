Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല; ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 267 പേര്ക്ക് രോഗബാധ
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് മാസം 191 പേര്ക്ക് രോഗബാധയും 6 മരണവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരാള്ക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് മാസം 191 പേര്ക്ക് രോഗബാധയും 6 മരണവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 267 പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ജൂണ് മാസം ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവില് കോഴിക്കോട് (65), വയനാട് (26), തൃശൂര് (13) ആലപ്പുഴ (5) എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഔട്ബ്രേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലപ്പുറം (30), തിരുവനന്തപുരം (18), കണ്ണൂര് (11), കൊല്ലം (13), ഇടുക്കി (3), എറണാകുളം (4), പാലക്കാട് (3)എന്നിവിടിങ്ങളിലും ജൂണ് മാസം ഷിഗെല്ല രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
Content Highlights: A fresh case of Shigella has been confirmed in Kollam district today. Kerala has recorded 267 infections this year including 191 cases and 6 deaths in June alone. Outbreaks have been officially declared in Kozhikode, Wayanad, Thrissur and Alappuzha districts.