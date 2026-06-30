Connect with us

Kerala

വര്‍ഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് അന്‍സിബ; ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം

അതേ സമയം അന്‍സിബയുടെ പരാതിയില്‍ കേസ് എടുക്കാന്‍ തെളിവ് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു കടവന്ത്ര പോലീസിന്റെ നിലപാട്.

Published

Jun 30, 2026 3:20 pm |

Last Updated

Jun 30, 2026 3:20 pm

കൊച്ചി |  വര്‍ഗീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന നടി അന്‍സിബ ഹസന്റെ പരാതിയില്‍ നടന്‍ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്‍സിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍ അടക്കമുള്ള പരാതികള്‍ എല്ലാം അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശത്തിലുണ്ട്.

അതേ സമയം അന്‍സിബയുടെ പരാതിയില്‍ കേസ് എടുക്കാന്‍ തെളിവ് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു കടവന്ത്ര പോലീസിന്റെ നിലപാട്.പരാതിയില്‍ മതിയായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ല. കേട്ടുകേള്‍വിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരാതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പോലീസ്. തുടര്‍ന്നാണ് അന്‍സിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

തന്നെ ജിഹാദി എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചു.സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ടിനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍. താന്‍ ചിലരെ മതം മാറ്റാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ടിനി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു അന്‍സിബയുടെ പരാതി. അതേ സമയം പരാതി ബോധപൂര്‍വം കെട്ടിചമച്ചതാണെന്നായിരുന്നു ടിനി ടോമിന്റെ വാദം

Content Highlights: The Ernakulam Judicial Magistrate Court has directed the police to register a case against actor Tini Tom. This comes after actress Ansiba Hassan filed a complaint alleging communal abuse and defamation. The court ordered an investigation into all allegations, including insulting womanhood.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികരെ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി വന്‍ വിജയം; സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണും: മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍

Uae

യു എ ഇയിൽ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കി പതിനയ്യായിരത്തോളം ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ്ക്രിയേറ്റർമാർ

National

മൊബൈല്‍ ഷോപ്പില്‍ മോഷ്ടാവ് എത്തിയത് മോദിയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച്; കവര്‍ന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഫോണുകള്‍

Uae

ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ സർവീസ് മലയാളി പ്രവാസികൾക്ക് ലാഭമാകും

Kerala

'തൂഫാന്‍' യോഗം വിളിക്കേണ്ട ചുമതല പോലീസിന് മാത്രം; കെ സുധാകരന്റെ ഇടപെടലിനെതിരെ ചെന്നിത്തല

Kerala

വര്‍ഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് അന്‍സിബ; ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശം