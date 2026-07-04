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കാനഡ-മൊറോക്കോ പോരാട്ടം തുടരുന്നു; ഗോളുകളൊന്നുമില്ലാതെ ആദ്യ പകുതി
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ കാനഡയുടെ ജോനാഥന് ഡേവിഡ്, ടാനി ഒലുവസേയി എന്നിവര്ക്ക് ഗോള് നേടാന് മികച്ച അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചെങ്കിലും മൊറോക്കോ ഗോള്കീപ്പര് യാസിന് ബോനോയുടെ മികച്ച സേവുകള് സ്കോര് നില സമനിലയില് നിലനിര്ത്തി.
ഹൂസ്റ്റണ് | ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാര്ട്ടര് പോരാട്ടത്തില് കാനഡ – മൊറോക്കോ മത്സരം ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോള് 0-0 എന്ന നിലയില് സമനിലയില് തുടരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ കാനഡയുടെ ജോനാഥന് ഡേവിഡ്, ടാനി ഒലുവസേയി എന്നിവര്ക്ക് ഗോള് നേടാന് മികച്ച അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചെങ്കിലും മൊറോക്കോ ഗോള്കീപ്പര് യാസിന് ബോനോയുടെ മികച്ച സേവുകള് സ്കോര് നില സമനിലയില് നിലനിര്ത്തി.
ഈ ടൂര്ണമെന്റില് മൊറോക്കോയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇസ്മായില് സൈബാരിക്ക് ആദ്യ പകുതിയില് പരുക്കേറ്റ് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നത് അവര്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 21-ാം മിനിറ്റില് സൈബാരിക്ക് പകരം സുഫിയാന് റഹീമി കളത്തിലിറങ്ങി.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് കാനഡ പ്രീ-ക്വാര്ട്ടര് ഘട്ടത്തില് കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടില് അവര് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 1-0 ന് തോല്പ്പിച്ചാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. മറുഭാഗത്ത്, മുന് സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായ മൊറോക്കോ നെതര്ലന്ഡ്സിനെ പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില് മലര്ത്തിയടിച്ചാണ് പ്രീ-ക്വാര്ട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.ഈ മത്സരത്തില് വിജയിക്കുന്നവര് ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് ഫ്രാന്സ് അല്ലെങ്കില് പരാഗ്വേ ടീമുകളിലൊന്നിനെ നേരിടും.
Content Highlights: Canada and Morocco are tied 0-0 at half-time in the World Cup Round of 16. Brilliant saves by Morocco keeper Yassine Bounou denied early Canadian chances. Morocco suffered a setback as Ismael Saibari went off injured.