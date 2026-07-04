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International

കാനഡ-മൊറോക്കോ പോരാട്ടം തുടരുന്നു; ഗോളുകളൊന്നുമില്ലാതെ ആദ്യ പകുതി

മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കാനഡയുടെ ജോനാഥന്‍ ഡേവിഡ്, ടാനി ഒലുവസേയി എന്നിവര്‍ക്ക് ഗോള്‍ നേടാന്‍ മികച്ച അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും മൊറോക്കോ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ യാസിന്‍ ബോനോയുടെ മികച്ച സേവുകള്‍ സ്‌കോര്‍ നില സമനിലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തി.

Published

Jul 04, 2026 11:37 pm |

Last Updated

Jul 04, 2026 11:37 pm

ഹൂസ്റ്റണ്‍ |  ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ കാനഡ – മൊറോക്കോ മത്സരം ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 0-0 എന്ന നിലയില്‍ സമനിലയില്‍ തുടരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കാനഡയുടെ ജോനാഥന്‍ ഡേവിഡ്, ടാനി ഒലുവസേയി എന്നിവര്‍ക്ക് ഗോള്‍ നേടാന്‍ മികച്ച അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും മൊറോക്കോ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ യാസിന്‍ ബോനോയുടെ മികച്ച സേവുകള്‍ സ്‌കോര്‍ നില സമനിലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തി.

ഈ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ മൊറോക്കോയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇസ്മായില്‍ സൈബാരിക്ക് ആദ്യ പകുതിയില്‍ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നത് അവര്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 21-ാം മിനിറ്റില്‍ സൈബാരിക്ക് പകരം സുഫിയാന്‍ റഹീമി കളത്തിലിറങ്ങി.

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് കാനഡ പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഘട്ടത്തില്‍ കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടില്‍ അവര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 1-0 ന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. മറുഭാഗത്ത്, മുന്‍ സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായ മൊറോക്കോ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ മലര്‍ത്തിയടിച്ചാണ് പ്രീ-ക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.ഈ മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കുന്നവര്‍ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ ഫ്രാന്‍സ് അല്ലെങ്കില്‍ പരാഗ്വേ ടീമുകളിലൊന്നിനെ നേരിടും.

Content Highlights: Canada and Morocco are tied 0-0 at half-time in the World Cup Round of 16. Brilliant saves by Morocco keeper Yassine Bounou denied early Canadian chances. Morocco suffered a setback as Ismael Saibari went off injured.

 

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