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ആവേശ പോരാട്ടത്തിന്റെ 111-ാം മിനിറ്റിൽ കേപ് വെർഡെയുടെ സെൽഫ് ഗോൾ; അർജന്റീന പ്രീക്വാർട്ടറിൽ 

ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ കേപ് വെർഡെയുടെ ഡിനി ബോർഗസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളാണ് ഒടുവിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്

Published

Jul 04, 2026 6:51 am |

Last Updated

Jul 04, 2026 7:01 am

മിയാമി | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ (FIFA World Cup 2026) റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ കേപ് വെർഡെയെ എക്സ്ട്രാ ടൈം വരെ നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ തകർത്ത് അർജന്റീന പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. മിയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ വിജയം. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ കേപ് വെർഡെയുടെ ഡിനി ബോർഗസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളാണ് ഒടുവിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്. കേപ് വെർഡെയ്ക്കായി ഡെറോയ് ഡുവാർട്ടെ, സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ എന്നിവർ ഗോളുകൾ മടക്കി.

മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസിന്റെ പാസിൽ നിന്നും ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്റെ 20-ാം ഗോൾ നേടി ലയണൽ മെസ്സി അർജന്റീനയെ മുന്നിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ 7  ഗോളുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ പകുതിയിൽ അർജന്റീന 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ 59-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെറോയ് ഡുവാർട്ടെയിലൂടെ കേപ് വെർഡെ സമനില പിടിച്ചു. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും 1-1 ന് സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടത്.

എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 93-ാം മിനിറ്റിൽ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസ് അർജന്റീനയ്ക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന കേപ് വെർഡെ 103-ാം മിനിറ്റിൽ സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാളിന്റെ ലോകോത്തര ഗോളിലൂടെ വീണ്ടും സമനില പിടിച്ചു (2-2). തുടർന്ന് 111-ാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസ്സി നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ വലയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കേപ് വെർഡെ താരം ഡിനി ബോർഗസിന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സെൽഫ് ഗോളായി മാറുകയായിരുന്നു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ കേപ് വെർഡെയുടെ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങളെ അർജന്റീന ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടീനസ് മികച്ച സേവുകളിലൂടെ പ്രതിരോധിച്ചതോടെ അർജന്റീന നാടകീയ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. റൗണ്ട് ഓഫ് 16ൽ ഈജിപ്ത് ആണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ.

Content Highlights:

Argentina defeated Cape Verde 3-2 in a dramatic extra-time match to advance to the FIFA World Cup 2026 Round of 16. Lionel Messi created history by scoring his 20th World Cup goal. An own goal eventually sealed the victory for the reigning champions in Miami. Argentina will face Egypt in the next round of the tournament.

 

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