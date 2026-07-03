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അവസാന സെക്കൻഡിൽ ഓഫ്സൈഡ് ചതിച്ചു; പോർച്ചുഗലിനെതിരെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ 103-ാം മിനിറ്റിലെ ഗോൾ വാർ റദ്ദാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഈ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടിയതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി
ടൊറന്റോ | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിലെ ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ പോർച്ചുഗലിന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകളുടെ നാടകീയ വിജയം. മത്സരത്തിന്റെ 103-ാം മിനിറ്റിൽ ജോസ്കോ ഗ്വാർഡിയോൾ നേടിയ സമനില ഗോൾ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (Video Assistant Referee) സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ റദ്ദാക്കിയതാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്. കളിയിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് മികച്ചൊരു നീക്കത്തിലൂടെ ക്രൊയേഷ്യക്ക് ആദ്യ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൊയേഷ്യൻ താരം നിക്കോള വ്ലാസിച്ച് എടുത്ത കോർണറിനിടെ ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് പോർച്ചുഗൽ താരം റെനാറ്റോ വെയ്ഗയുടെ ജേഴ്സിയിൽ വലിച്ചുപിടിച്ചതിന് വാർ പരിശോധനയിലൂടെ റഫറി പോർച്ചുഗലിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. കിക്ക് എടുത്ത ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് പോർച്ചുഗലിനെ സമനിലയിലെത്തിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ 94-ാം മിനിറ്റിൽ ശക്തമായൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോൺസാലോ റാമോസ് പോർച്ചുഗലിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഇൻഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ച് നൽകിയ പാസ് മാരിയോ പാസാലിച്ചിന് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഫൗളിനിടയിൽ നിന്ന് ഗ്വാർഡിയോൾ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പന്ത് വരുന്നതിനിടയിൽ ക്രൊയേഷ്യൻ മിഡ്ഫീൽഡർ ഇഗോർ മാറ്റനോവിച്ചിന്റെ തലയിൽ തട്ടിയിരുന്നതായി സ്നികോമീറ്റർ (Snickometer) സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വ്യക്തമായി. മാറ്റനോവിച്ചിന്റെ തലയിൽ പന്ത് തട്ടുന്ന സമയത്ത് പാസാലിച്ച് ഓഫ്സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു. പാസാലിച്ചിന് പന്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പോർച്ചുഗൽ ഡിഫെൻഡർ റെനാറ്റോ വെയ്ഗയുടെ തലയിൽ തട്ടി പന്ത് ദിശ മാറിയിരുന്നെങ്കിലും അത് ബോധപൂർവ്വമുള്ള ടച്ച് അല്ലെന്ന് റഫറി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്.
ഈ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഗോൾ നേടിയതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. 41 വയസ്സും 147 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് റൊണാൾഡോ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. 2022 ലെ ലോകകപ്പിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ 39 വയസ്സും 283 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോൾ നേടിയ മുൻ സഹതാരം പെപെയുടെ റെക്കോർഡാണ് റൊണാൾഡോ മറികടന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ റൊണാൾഡോ നേടുന്ന ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്. വിജയത്തോടെ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ പോർച്ചുഗൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ നേരിടും.
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Content Highlights:
Croatia 103rd minute equaliser by Josko Gvardiol was disallowed by VAR as Portugal sealed a dramatic 2-1 win in World Cup 2026. Cristiano Ronaldo scored a penalty to become the oldest scorer in World Cup knockout history. Portugal will face Spain in the Round of 16.