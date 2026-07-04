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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20: വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ വൈഭവിന് സ്വന്തം
മാഞ്ചസ്റ്റർ | ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് പതിനഞ്ചുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിനുള്ള പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലാണ് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്ററായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇടംപിടിച്ചത്. ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കി.
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ വൈഭവിന് സ്വന്തമായി. ഇന്ത്യക്കായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 16-ാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറിയ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിലുള്ള അരങ്ങേറ്റമാണിത്.
ഈ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് യുവതാരം ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഈ മത്സരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
Content Highlights
Vaibhav Sooryavanshi made history as the youngest player to debut for India in T20I cricket during the second match against England in Manchester. At just 15 years old, the left-handed batter also became the youngest debutant across formats for India in the 21st century.