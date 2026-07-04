പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വധഭീഷണി; ഓൺലൈൻ ഭീഷണി ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ

National
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വധഭീഷണി; ഓൺലൈൻ ഭീഷണി ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ
ഓസ്ട്രേലിയൻ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
മെൽബൺ | ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് (Narendra Modi) ഓൺലൈൻ വധഭീഷണി. സംഭവത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഭീഷണി സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് (IP Address) അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജൂലൈ ഒൻപതിന് മെൽബണിലെ മാർവൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘മെൽബൺ മീറ്റ്സ് മോദി’ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെയാണ് ഭീഷണി ഉയർന്നത്. പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മേൽക്കൂര അടച്ചിട്ടിരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള വരവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്നുമാണ് കമന്റിൽ പറയുന്നത്.
ഭീഷണി സന്ദേശം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടുഡേ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വിദേശ ഭരണത്തലവന്മാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കാണുന്നത്.
ഫെഡറൽ പോലീസ്, സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി യൂണിറ്റുകൾ (Specialist Protective Security Units) എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾ ചേർന്നാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടികൾക്കുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശിക്കുന്നത്.
Content Highlights
The Australian Federal Police is investigating an online death threat targeting Prime Minister Narendra Modi ahead of his visit to Melbourne on July 9. The threat was posted on Facebook under an event page tracking the “Melbourne Meets Modi” community gathering. Investigators have successfully traced the IP address linked to the social media account responsible for the post. Security is being tightly co-ordinated across multiple Australian protective agencies to ensure a secure high-profile visit.