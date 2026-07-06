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FIFA WORLD CUP 2026

'ഇവിടെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു'; ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നെയ്മർ ജൂനിയർ

കടുത്ത പരിക്കുകൾ മൂലം ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്ന ശേഷം ഈ ലോകകപ്പിലാണ് താരം ബ്രസീൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

Published

Jul 06, 2026 6:44 am |

Last Updated

Jul 06, 2026 6:44 am

ന്യൂജേഴ്സി | ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ (FIFA World Cup) നോർവെയ്ക്കെതിരായ പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിലെ അട്ടിമറി തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ നോർവെയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റ് ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ താരം വിരമിക്കൽ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത്. കടുത്ത പരിക്കുകൾ മൂലം ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്ന ശേഷം ഈ ലോകകപ്പിലാണ് താരം ബ്രസീൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

മത്സരത്തിന് ശേഷം ഏറെ വികാരാധീനനായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ നെയ്മർ ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമമായ ഗ്ലോബോ എസ്പോർട്ടെയോട് സംസാരിക്കവെയാണ് തന്റെ വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകിയത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു, ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു നെയ്മറുടെ വാക്കുകൾ.

2010 ൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെതിരെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു നെയ്മർ തന്റെ സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതും ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതും. നീണ്ട പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറും അവസാനിച്ചു എന്നത് വിരോധാഭാസമായി.

Also Readവമ്പൻ അട്ടിമറി; ഹാലൻഡിന്റെ ഇരട്ട ഗോൾ പ്രഹരത്തിൽ തകർന്ന് ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിന് പുറത്തേക്ക്; നോർവെ ക്വാർട്ടറിൽ മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ നെയ്മർ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഗോളാക്കി മാറ്റി ബ്രസീലിന്റെ ഏക ഗോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ നോർവെ താരം എർലിങ് ഹാലൻഡിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ നോർവെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ നെയ്മറുടെ ഗോൾ വെറും ആശ്വാസമായി ഒതുങ്ങി. ബ്രസീലിനായി 129 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 80 ഗോളുകൾ നേടിയ നെയ്മർ ഇതിഹാസ താരം പെലെയെ മറികടന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായാണ് കളം വിടുന്നത്. കരിയറിലെ വലിയൊരു പങ്ക് പരിക്കുകൾ വേട്ടയാടിയ താരത്തെ കോച്ച് കാർലോ ആൻസലോട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

 

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Meta Description: Neymar Jr announces retirement from international football after Brazil’s shocking 2-1 defeat against Norway in the FIFA World Cup 2026.

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Brazil football superstar Neymar Jr has announced his retirement from international football following his team’s shocking exit. Brazil suffered a heartbreaking 2-1 defeat against Norway in the Round of 16 match. The 34-year-old forward scored a penalty in injury time at MetLife Stadium, which marked his final appearance. Neymar leaves the international stage as Brazil’s all-time leading goalscorer with 80 goals.

 

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