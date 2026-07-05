Kerala
പൂനൂര് പുഴയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ കാണാതായി
കാണാതായ എകരൂല് സ്വദേശി ഷിജുവിനുവേണ്ടി തിരച്ചില് തുടരുന്നു
കോഴിക്കോട് | കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ പൂനൂര് പുഴയില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ കാണാതായി. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുഴയില് ഇറങ്ങിയ എകരൂല് സ്വദേശി ഷിജുവിനെയാണ് ഒഴുക്കില്പെട്ടു കാണാതായത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ കാവുള്ളപറമ്പ് കടവിലാണ് സംഭവം.
കോണ്ക്രീറ്റ് ജോലിക്കാരനായ ഷിജു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമാണ് പുഴയില് കുളിക്കാന് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് വിവരം. യുവാവ് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര് ബഹളം വെച്ചതോടെയാണ് നാട്ടുകാര് വിവരമറിയുന്നത്.
നാട്ടുകാര് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഉടന് തന്നെ നരിക്കുനി അഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിലെ ഓഫീസര് കെ പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയര് ഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവരോടൊപ്പം നാട്ടുകാരും സിവില് ഡിഫന്സ് വളണ്ടിയര്മാരും തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
Content Highlights:
A youth went missing in the Poonoor river in Kozhikode while bathing with friends during heavy rains. Shiju an Ekarool native was swept away by strong currents at Kavullaparamba ferry. Fire force personnel along with locals and civil defense volunteers are conducting an active search operation.