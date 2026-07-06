Kerala
നെന്മാറ ഇരട്ടകൊലപാതകം; ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി മാറ്റിവച്ചു
പാലക്കാട് അഡീ സെഷന്സ് കോടതി നാലിലെ ജഡ്ജിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാണ് വിധി നീട്ടിയത്
പാലക്കാട് | പാലക്കാട് നെന്മാറ ഇരട്ടകൊലപാതക കേസില് പ്രതി ചെന്താമരയുടെ ശിക്ഷാവിധി മാറ്റിവച്ചു. പാലക്കാട് അഡീ സെഷന്സ് കോടതി നാലിലെ ജഡ്ജിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാണ് വിധി നീട്ടിയത്.
2025 ജനുവരി 27 നായിരുന്നു നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ബോയന് കോളനി സ്വദേശി സുധാകരന്, അമ്മ ലക്ഷ്മി എന്നിവരെ ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2019ല് സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സജിതയെ ചെന്താമര കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നിരുന്നു. ചെന്താമരയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇയാളുമായി അകന്നുകഴിയുകയാണ്. അതിനുകാരണം സജിതയും സുധാകരനും ലക്ഷ്മിയുമാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
തന്റെ കുടുംബം തകരാന് കാരണം അയല്വാസികളാണെന്ന ചിന്തയും അടങ്ങാത്ത പകയുമാണ് 2019 ല് സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം. കേസില് ചെന്താമരയ്ക്ക് നേരത്തെ കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ ചെന്താമര വീണ്ടും ഇരട്ടകൊലപാതകം നടത്തിയത്. ജാമ്യത്തില് ഇറങ്ങി സജിതയുടെ ഭര്ത്താവ് സുധാകരനെയും ഭര്തൃമാതാവ് ലക്ഷ്മിയെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സജിത കൊലക്കേസില് പ്രതിക്ക് കോടതി നേരത്തെ തന്നെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷയും പിഴയും വിധിച്ചിരുന്നു.
കേസ് വിസ്താരത്തിനിടെ ചെന്താമരയുടെ സഹോദരന് അടക്കമുള്ള സാക്ഷികള് മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു. ചെന്താമരയുടെ സഹോദരന്, സഹോദരന്റെ ഭാര്യ, അയല്വാസി എന്നിവരാണ് മൊഴി മാറ്റിയത്.കൊലപാതകത്തിന് തലേദിവസം ചെന്താമര തന്നെ ഫോണില് വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന മൊഴി ചെന്താമരയുടെ സഹോദരന് രാധാകൃഷ്ണന് കോടതിയില് നിഷേധിച്ചു. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ രമയും അയല്വാസി പൊന്നുകുട്ടിയും പൊലീസിന് നല്കിയ മൊഴികളില് ചിലത് കോടതിയില് നിഷേധിച്ചു.
Content Highlights:
The Palakkad Additional Sessions Court postponed the verdict in the Nemmara twin murder case due to the judge’s health issues. The accused Chenthamara allegedly killed his neighbors Sudhakaran and his mother Lakshmi while out on bail for murdering Sudhakaran’s wife earlier. Key witnesses including the convict’s brother had turned hostile during the trial.