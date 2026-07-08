അർജന്റീന ജയിച്ചത് റഫറിയുടെ സഹായത്തോടെയോ? വാർ വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ത്? ഈജിപ്ത് ചതിക്കപ്പെട്ടോ?

FIFA WORLD CUP 2026
അർജന്റീന ജയിച്ചത് റഫറിയുടെ സഹായത്തോടെയോ? വാർ വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ത്? ഈജിപ്ത് ചതിക്കപ്പെട്ടോ?
കളിയിലുടനീളം റഫറിയും വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി അഥവാ വി എ ആർ സംഘവും അർജന്റീനക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഈജിപ്ത് ക്യാമ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്.
ബോസ്റ്റൺ | ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീനക്കെതിരെ ഈജിപ്ത് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റഫറിയിംഗ് (Refereeing) വിവാദങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റ് വരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്ന ഈജിപ്തിനെതിരെ 13 മിനുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് അർജന്റീന അവിശ്വസനീയമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ കളിയിലുടനീളം റഫറിയും വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി അഥവാ വാർ (VAR) സംഘവും അർജന്റീനക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഈജിപ്ത് ക്യാമ്പ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഈജിപ്ത് പരിശീലകൻ ഹൊസാം ഹസ്സൻ മത്സരത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.
മത്സരത്തിന്റെ ഫലത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് പ്രധാന വി എ ആർ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഈജിപ്ത് 1-0 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ മികച്ചൊരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ മുസ്തഫ സിക്കോ നേടിയ രണ്ടാം ഗോൾ റദ്ദാക്കിയതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്. റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയർ വി എ ആർ സ്ക്രീൻ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ഗോൾ നിഷേധിച്ചത്. ഗോൾ നീക്കത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മർവാൻ അത്തിയ അർജന്റീനയുടെ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനെസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു കാരണം. ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ബോർഡിന്റെ (International Football Association Board) നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗോൾ നേടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ബിൽഡ് അപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൗളുകൾ പരിശോധിക്കാൻ വാറിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫൗൾ നടന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ സ്വന്തം പകുതിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഗോൾ നേടുന്നതിന് പത്ത് സെക്കൻഡ് മുമ്പായിരുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരങ്ങളും ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരവും സമയവും പിന്നിലേക്ക് പോയി വി എ ആർ പരിശോധിച്ചത് അനാവശ്യമാണെന്നാണ് വിമർശനം.
രണ്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും നിർണ്ണായകവുമായ വിവാദം മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിന് പെനാൽറ്റി നിഷേധിച്ചതാണ്. കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഈജിപ്ത് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അർജന്റീനൻ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മുഹമ്മദ് സലാഹിനെ ജൂലിയൻ അൽവാരസ് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടും റഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചില്ല. സലാഹിന്റെ ജേഴ്സി വലിച്ചുനീട്ടുകയും കാലുകൾ തമ്മിൽ തട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടും റഫറിയോ വാർ സംഘമോ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല. ഈജിപ്തിന്റെ ഗോൾ റദ്ദാക്കാൻ നൂറടി പിന്നിലേക്ക് പോയി പരിശോധിച്ച വാർ, സലാഹിനെതിരായ വ്യക്തമായ ഫൗൾ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചതാണ് കടുത്ത പക്ഷപാതിത്വമായി വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയർ ഈജിപ്ത് താരങ്ങൾക്ക് നേരെ നിരവധി മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ (Yellow Card) പുറത്തെടുത്തതും വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ഈജിപ്ത് ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബീർ, ഹംദി ഫാത്തി, മർവാൻ അത്തിയ എന്നിവർക്ക് റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകി. തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കേണ്ട പെനാൽറ്റിയെച്ചൊല്ലി റഫറിയുമായി തർക്കിച്ച ഈജിപ്ത് മുഖ്യ പരിശീലകൻ (Head Coach) ഹൊസാം ഹസ്സനും മഞ്ഞക്കാർഡ് നേരിടേണ്ടി വന്നു.
Also Readഈജിപ്ത് വിറപ്പിച്ചു; മെസിപ്പട വിറച്ചില്ല; അങ്കം ഇനി ക്വാർട്ടറിൽ ഇതിനുപുറമെ അർജന്റീനൻ താരങ്ങൾ വരുത്തിയ പല ഫൗളുകൾക്കും കാർഡുകൾ നൽകാതെ റഫറി ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. റഫറിയുടെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഈജിപ്ത് ക്യാമ്പ് വലിയ നിരാശയിൽ നിൽക്കെയാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അർജന്റീനയുടെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. മത്സരത്തിനിടയിൽ ലയണൽ മെസ്സിയും ഈജിപ്ത് പരിശീലകനും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും നിലവിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ തങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പരിശീലകൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
Content Highlights:
Egypt coach Hossam Hassan made serious allegations after Argentina’s controversial 3-2 win in the FIFA World Cup 2026. Critics blasted inconsistent VAR decisions, including a disallowed goal by Mostafa Ziko and a denied penalty for Mohamed Salah. Football world claims Egypt was robbed during the dramatic match.