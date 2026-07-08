Kerala
കള്ളാടി ദുരന്തം: രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്ക്കാര്
നിര്മാണ സ്ഥലത്ത് സാങ്കേതിക നിയമ പരിശോധന നടത്തും. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നല്കുമ്പോള് കേന്ദ്രം നല്കിയ നിര്ദേശങ്ങള് കമ്പനി പാലിച്ചോ എന്നതും പരിശോധിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | വയനാട് മേപ്പാടിയിലെ കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിര്മാണ സ്ഥലത്തുണ്ടായ ദുരന്തത്തില് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. നിര്മാണ സ്ഥലത്ത് സാങ്കേതിക നിയമ പരിശോധന നടത്തും.
പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നല്കുമ്പോള് കേന്ദ്രം നല്കിയ നിര്ദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളും കമ്പനി പാലിച്ചോ എന്നതും പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
ഈ അന്വേഷണങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുരങ്കപാത നിര്മാണം പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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The state government has officially announced a two-tier investigation into the recent Kalladi tragedy. Authorities aim to uncover the exact cause of the disaster and identify any potential lapses. Further actions will be taken immediately based on the findings of this comprehensive probe.