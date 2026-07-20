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Kerala

ഷാര്‍ജയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും വീണ് പരുക്കേറ്റ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മരിച്ചു

ഷാര്‍ജ അല്‍ഖാസിമി ആശുപത്രിയില്‍ ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Published

Jul 20, 2026 10:53 pm |

Last Updated

Jul 20, 2026 10:54 pm

ഷാര്‍ജ |  ഷാര്‍ജയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് വീണു പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കല കവലയൂര്‍ ജയാലാന്‍ഡ് സ്വദേശി വിശാഖ് ജയപ്രസാദ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. ഷാര്‍ജ അല്‍ഖാസിമി ആശുപത്രിയില്‍ ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ദുബൈ ഹദ്ദാഫ് അല്‍ഖലീജ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വിശാഖ് . ജയ പ്രസാദ് – ബീന ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. കൃഷ്ണ എസ് മോഹന്‍ ആണ് ഭാര്യ. ഐവ വിശാഖ് (മകള്‍) ഡോ. ദര്‍ശന്‍ ജയപ്രസാദ് സഹോദരനാണ്. അബുദാബി നെള്‍സ്റ്റോള്‍ജിയ പ്രസിഡണ്ട് മനോജിന്റെ സഹോദരി പുത്രനാണ്.

Content Highlights: Vishakh Jayaprasad (36), a native of Varkala, Trivandrum, passed away at Al Qassimi Hospital after falling from a building in Sharjah. He was working for Haddaf Al Khaleej in Dubai. He is survived by his wife Krishna, daughter Aiva, and parents Jayaprasad and Beena.

 

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