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ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിലെ അധിക്ഷേപം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
കുട്ടികൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുക സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നൽകണമെന്നും മോദി
ന്യൂഡൽഹി | ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തനിക്കെതിരെയും തന്റെ അന്തരിച്ച മാതാവിനെതിരെയും അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മാപ്പ് നൽകുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച പുതിയ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അധിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്നും തെറ്റായ വഴിയിൽ പോയ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
കുട്ടികൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുക സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നൽകണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പല്ല് അറിയാതെ നാക്കിൽ കടിച്ചു മുറിവുണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ പല്ല് പിഴുതെറിയാറില്ലെന്ന ഉപമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ചെറുപ്പക്കാരായ ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവരെ തള്ളിപ്പറയരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കോടതി കയറ്റി ഇറക്കുന്നതോ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോയിഡ സ്വദേശിയായ യുവതിക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സീറോ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തുടർനടപടികൾക്കായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഞ്ച് ആഴ്ച നീണ്ട സമരം ജൂലൈ 25നാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. സമരം ഒത്തുതീർപ്പായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
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Prime Minister Narendra Modi shared a video message forgiving students who used abusive language against him during the Jantar Mantar NEET protests. He urged society to guide misguided youth rather than punish them or take legal action. Modi called on young people to learn from mistakes and work together for Bharat.