കനത്ത മഴ: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Kerala
കനത്ത മഴ: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
മദ്റസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്.
മലപ്പുറം | കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ബാധകമാണെന്ന് വിവിധ ജില്ലാ കലക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് (Kerala PSC Exam) മാറ്റമില്ല.
മദ്റസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണെന്ന് മലപ്പുറം കലക്ടറുടെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. അങ്കണവാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, സ്പെഷൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണെന്ന് കോട്ടയം കല്ടർ അറിയിച്ചു.
റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകൾക്കും, റസിഡന്ഷ്യല് കോളേജുകള്ക്കും അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് വയനാട് കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
Content Highlights: Educational institutions in 7 Kerala districts get a holiday today due to heavy rain. University and PSC exams will be held as scheduled. Residential schools will function normally.