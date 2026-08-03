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Kerala

കനത്ത മഴ: കോട്ടയത്ത് ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

അറുമാനൂര്‍ മൂഴിക്കടവില്‍ നിന്നാണ് ജിന്റോയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Aug 03, 2026 2:53 pm |

Last Updated

Aug 03, 2026 2:53 pm

കോട്ടയം| കോട്ടയത്ത് ശക്തമായ മഴയില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. അയര്‍ക്കുന്നം അറുമാനൂര്‍ സ്വദേശി ജിന്റോ മാത്യു (43) ആണ് മരിച്ചത്. അറുമാനൂര്‍ മൂഴിക്കടവില്‍ നിന്നാണ് ജിന്റോയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights:
A 43-year-old man named Jinto Mathew died after being swept away by heavy rains in Kottayam. He was a native of Arumanoor in Ayarkunnam. His body was later recovered from Moozhikkadavu in Arumanoor.

 

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