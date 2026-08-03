Kerala
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഒമ്പത് പ്രതികള്ക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി
വധശ്രമക്കുറ്റം പ്രഥമദൃഷ്ടിയാല് നിലനില്ക്കില്ലെന്നും കോടതി
കൊച്ചി|എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒമ്പത് പ്രതികള്ക്ക് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. പ്രതികള് ചെയ്തത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് വധശ്രമക്കുറ്റം പ്രഥമദൃഷ്ടിയാല് നിലനില്ക്കില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മാസപ്പടി കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് പ്രതികള് നല്കിയ ജാമ്യ ഹരജിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചത്.
അഞ്ചാം പ്രതി ശ്രീജിത്ത്, ഏഴാം പ്രതി അനില്കുമാര്, ഷഫീഖ്, കിരണ്, നിഷാദ്. ജീവന് അടക്കം 11 പ്രതികളാണ് ജാമ്യ ഹരജിയുമായി കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നത്. 65 ദിവസത്തിലധികമായി ജയിലിലാണെന്നും അന്വേഷണം അവസാനഘട്ടത്തിലായതിനാല് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആവശ്യം. ആക്രമണത്തിന് പിന്നില് ഗൂഢാലോചനയില്ല. ആര്ക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും ഹരജിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം, പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം നല്കുന്നതിനെ ഇ ഡി ഹൈക്കോടതിയില് എതിര്ത്തിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണെന്നും അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമായിരുന്നു ഇതെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
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The Kerala High Court granted conditional bail to nine accused in the ED officers attack case. The court noted the seriousness of the crime and prima facie evidence but observed that attempt to murder charges do not stand. The accused were granted bail after spending over 65 days in custody.