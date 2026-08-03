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National

ജന്തർ മന്തർ സമരം: വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ എഫ് ഐ ആറുകൾ റദ്ദാക്കുമോ? സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ കേസുകളിൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

Published

Aug 03, 2026 1:44 pm |

Last Updated

Aug 03, 2026 1:44 pm

ന്യൂഡൽഹി | നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി (NEET Paper Leak) ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ (Supreme Court) അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങളും സുതാര്യതയും ആവശ്യപ്പെട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ പ്രതികൂല നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ കഴിഞ്ഞ മാസം സി ജെ പി (CJP) തങ്ങളുടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറുകളുടെ (FIR) കാര്യത്തിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളോ ആശയവിനിമയത്തിലെ പോരായ്മകളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ എഫ് ഐ ആറുകൾ പിൻവലിക്കുകയാണോ അതോ റദ്ദാക്കുകയാണോ ചെയ്യുകയെന്ന് അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ ചോദിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാതലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിഹാർ, ബംഗാൾ, അസം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടശേഷം കോടതിയെ വിവരമറിയിക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമപരമായി സാധ്യമായ ഏത് മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ഉറപ്പിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് തുഷാർ മേത്ത മറുപടി നൽകി.

Content highlights:
The Centre assured the Supreme Court it won’t pursue FIRs against students who protested over paper leaks. The government remains committed to its promise, addressing cases across multiple states.

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