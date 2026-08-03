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Kerala

കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരില്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു

മാംഗ്ലൂര്‍-ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് തട്ടിയത്.

Published

Aug 03, 2026 2:16 pm |

Last Updated

Aug 03, 2026 2:16 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരില്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു. മാംഗ്ലൂര്‍-ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് തട്ടിയത്.

മരിച്ച ആളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
An unidentified man died after being hit by a train at Cheruvannur in Kozhikode. The accident involved the Mangalore-Chennai West Coast Express train. The body of the deceased has been shifted to the Kozhikode Medical College for further procedures.

 

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