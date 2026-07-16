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സി ബി എസ് ഇ മൂന്നാം ഭാഷാ നയം ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി; അഞ്ചിലോ ആറിലോ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, അതിനാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ കൂടി പുതിയൊരു ഭാഷാ പഠനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും കോടതി

Published

Jul 16, 2026 4:49 pm |

Last Updated

Jul 16, 2026 4:49 pm

ന്യൂഡൽഹി | ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തലത്തിൽ മൂന്നാം ഭാഷാ പഠനം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സി ബി എസ് ഇ (CBSE) നീക്കത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് സമ്മർദ്ദം (Academic Stress) വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, പുതിയ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ക്ലാസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന, ജസ്റ്റിസ് ആർ മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ മൂന്നാം ഭാഷാ പഠനം നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, അതിനാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ കൂടി പുതിയൊരു ഭാഷാ പഠനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളും (JNV) തമ്മിലുള്ള തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം ഉണ്ടായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്കൂളുകളിൽ പിന്തുടരുന്ന ത്രിഭാഷാ നയവുമായി (Three-language policy) ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇതിനുമുമ്പും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി ബി എസ് ഇയുടെ ഈ പുതിയ നയത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മറ്റൊരു ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മർദ്ദം മുൻനിർത്തി നിലവിലെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

 

Content Highlights
The Supreme Court advises the Centre against introducing a third language in Class 9, suggesting it increases academic stress. Instead, it proposes implementation in Class 5 or 6.

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