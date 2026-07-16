19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസ്സി കുളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ്; ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മെസ്സിയുടെ എതിരാളി; മെസ്സി - ലമിൻ യമാൽ ബന്ധത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ...

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19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെസ്സി കുളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ്; ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മെസ്സിയുടെ എതിരാളി; മെസ്സി - ലമിൻ യമാൽ ബന്ധത്തിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ...
2007 ഡിസംബറിൽ ഡിയാരിയോ സ്പോർട്ടിനും യുണിസെഫിനും വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലാണ് ആ ഐക്കണിക് ചിത്രം പിറന്നത്
2007-ൽ ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ നിമിഷം 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകമായി മാറുകയാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയും ലമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള ഈ അപൂർവ്വ സംഗമം കായിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു യാദൃശ്ചികതയാണ്. ബാഴ്സലോണയുടെ പ്രശസ്തമായ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് വളർന്നുവന്ന ഈ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളും ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥയായി മാറുന്നു.
2007 ഡിസംബറിൽ ഡിയാരിയോ സ്പോർട്ടിനും യുണിസെഫിനും വേണ്ടിയുള്ള കലണ്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ജോവാൻ മോൺഫോർട്ട് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ആ ചിത്രം പകർത്തിയത്. അന്ന് അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ലമിൻ യമാലിനെ മെസ്സി കുളിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ചിത്രം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ മെസ്സിയും യമാലും 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നത് കായിക ലോകം വലിയ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം
2007 ഡിസംബറിൽ ഡിയാരിയോ സ്പോർട്ടിനും യുണിസെഫിനും (UNICEF) വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലാണ് ആ ഐക്കണിക് ചിത്രം പിറന്നത് (Flashback to 2007). അന്നത്തെ ബാഴ്സലോണയുടെ യുവതാരമായിരുന്ന മെസ്സിക്ക് 20 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. സ്പെയിനിലെ റോകാഫോണ്ട എന്ന സാധാരണ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ലമിൻ യമാലിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിത്രം അന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ, ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് ലോകഫുട്ബോളിലെ തന്നെ അത്ഭുതമായി മാറിയതും, മെസ്സി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായി വളർന്നതും ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടു. യമാലിന്റെ പിതാവ് ഈ പഴയ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഈ ബന്ധം ലോകം അറിയുന്നത്.
വിശ്വവിജയികളിലേക്കുള്ള വഴി
ഈ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ മെസ്സി നയിക്കുന്നത് അതീവ കരുത്തോടെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടും അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് അർജന്റീന ഫൈനലിലെത്തിയത് (Road to the Final). മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. മറുവശത്ത്, ഫ്രാൻസിനെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ 2-0 ന് വിജയിച്ചാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ലമിൻ യമാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റനിര അങ്ങേയറ്റം അപകടകാരികളാണ്. യമാൽ സ്പെയിനിനായി കളിച്ച വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ ടീം ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ലാ മാസിയയുടെ മാന്ത്രികത
ഈ രണ്ട് താരങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ബാഴ്സലോണയുടെ വിഖ്യാതമായ ലാ മാസിയ അക്കാദമിയാണ് (La Masia Connection). മെസ്സി തന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലാ മാസിയയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, യമാൽ ആ അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നമാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലമുറകളിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും, ഒരേ ഫുട്ബോൾ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നുവന്നവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പോരാട്ടം ഫുട്ബോൾ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും. മെസ്സി തന്റെ കരിയറിന്റെ സായന്തനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, യമാൽ ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യനാണ്.
പ്രതീക്ഷകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും
ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ 2007-ലെ ആ കുഞ്ഞ് യമാൽ തന്റെ ഇരുപതുകളിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. മെസ്സിക്ക് ഇതൊരുപക്ഷേ അവസാന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമായിരിക്കാം. അർജന്റീനയ്ക്കും സ്പെയിനും ഈ കിരീടം ഒരുപോലെ അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. ആരാകും ലോകകപ്പിൽ മുത്തമിടുക എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. മെസ്സി തന്റെ പഴയ കൈകളാൽ ലാളിച്ച ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളിയായി മാറുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം ഈ നിമിഷത്തെ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തും.Also Readഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീഴ്ത്തി മെസ്സിയും സംഘവും; ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അർജന്റീന Vs സ്പെയിൻ ഫൈനൽ
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Summary: Lionel Messi and Lamine Yamal, captured in a 2007 charity photoshoot as an infant and a young star, face off in the 2026 FIFA World Cup final, creating a historic generational football showdown.