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ദുബൈയിൽ വസ്തുവകകളിൽ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാർ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ദുബൈ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ തിരയലുകളിൽ 20.59 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു.
ദുബൈ| ദുബൈയിൽ വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യക്കാരിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഫാം പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, എമിറേറ്റിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വിദേശ ഓൺലൈൻ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഇന്ത്യയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ദുബൈ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ തിരയലുകളിൽ 20.59 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇതിൽ യു എ ഇക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള താത്പര്യം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. 13.26 ശതമാനവുമായി യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 12.60 ശതമാനവുമായി ഈജിപ്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.
8.99 ശതമാനവുമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.പാകിസ്ഥാൻ 6.94 ശതമാനവുമായി പിന്നിലാണ്. ആദ്യ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സഊദി അറേബ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപക വിപണികളിൽ ഒന്നെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ദീർഘകാലമായി മുൻനിര സ്ഥാനമുണ്ട്.
ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ, വലിയ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹം, നിക്ഷേപ-സമ്പത്ത് വൈവിധ്യവത്കരണ ആസ്തി എന്ന നിലയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനുള്ള തുടർച്ചയായ ആവശ്യം ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു. 2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ദുബൈയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപകരിൽ ഇന്ത്യക്കാർ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏകദേശം 20.6 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ദുബൈ ഇന്ററാക്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉദ്ധരിച്ച് ഹാർബർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ജനസംഖ്യാ വളർച്ച, ആഗോള സമ്പത്തിന്റെ വരവ്, കോർപ്പറേറ്റ് സാന്നിധ്യം, സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്കരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ദുബൈയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിപണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖല കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് മാർക്കറ്റ് വിശകലന വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അധിക ഭവന വിതരണത്തിലൂടെ വില വർധനവ് കുറക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Content Highlights:
India has secured the top spot among foreign nationals looking to buy property in Dubai, driving 20.59% of international online searches according to fam properties. The UK and Egypt follow in second and third places. Analysts note the market is entering a sustainable growth phase.