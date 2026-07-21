Connect with us

National

നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്; വാക്ക് മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

Published

Jul 21, 2026 7:31 pm |

Last Updated

Jul 21, 2026 7:31 pm

ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യവ്യാപകമായി ആളിപ്പടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നീറ്റ് (NEET Examination Reform) ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി സന്നദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്നാൽ ധർണ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകിയതായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് രാഹുലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Also ReadLIVE UPDATES | രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി; വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്; രാഹുലിന്റെ മുഖത്ത് പരിക്ക്; ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിര എന്നാൽ ഈ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ ആവശ്യം തിരുത്തുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ (Education Minister Dharmendra Pradhan) രാജി കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന പുതിയ നിബന്ധന രാഹുൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഇത്തരം വാക്കുമാറ്റങ്ങൾ ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും, നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചട്ടപ്രകാരം ചർച്ചയ്ക്കായി കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ പാർലമെന്റിൽ ഔദ്യോഗിക നോട്ടീസ് പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി എക്സ് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

 

Content Highlights:
Union Minister Jitendra Singh stated that the government is ready for a Parliament debate on NEET Examination Reform. Rahul Gandhi initially agreed to lift his protest outside the PM residence if a debate was assured. However, he later added the demand for Education Minister Dharmendra Pradhan’s resignation, which the Centre criticized as inconsistent behavior.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്; വാക്ക് മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

Ongoing News

ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; ഒരു വർഷ കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉംറ വിസ അവതരിപ്പിച്ച് സഊദി

National

LIVE UPDATES | രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി; വലിച്ചിഴച്ച് പോലീസ്; രാഹുലിന്റെ മുഖത്ത് പരിക്ക്; ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിര

UAE

പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും യാത്രാത്തിരക്ക് കുറയാതെ ദുബൈ വിമാനത്താവളം

National

കോടതിയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്; ഡൽഹി പോലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ഹർജി അടിയന്തരമായി കേൾക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Saudi Arabia

ചെങ്കടൽ സമുദ്ര ഗതാഗതം സംരക്ഷിക്കും: സഊദി അറേബ്യ

National

സിജെപി സമരത്തിന് പിന്തുണ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം; കൈകള്‍ പരസ്പരം ചേര്‍ത്ത് കെട്ടി നേതാക്കള്‍