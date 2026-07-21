നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്; വാക്ക് മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

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നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന് കേന്ദ്രം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്; വാക്ക് മാറ്റുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യവ്യാപകമായി ആളിപ്പടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നീറ്റ് (NEET Examination Reform) ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർലമെന്റിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി സന്നദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്നാൽ ധർണ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകിയതായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് രാഹുലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
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Union Minister Jitendra Singh stated that the government is ready for a Parliament debate on NEET Examination Reform. Rahul Gandhi initially agreed to lift his protest outside the PM residence if a debate was assured. However, he later added the demand for Education Minister Dharmendra Pradhan’s resignation, which the Centre criticized as inconsistent behavior.