Connect with us

Kerala

യുവാവിന്റെ കൈമുട്ട് തല്ലി തകര്‍ത്ത കേസില്‍ ഒരാള്‍കൂടി അറസ്റ്റില്‍

അരുവാപ്പുലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നാല് പ്രതികള്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് കൈമുട്ട് തല്ലിത്തകര്‍ക്കുകയും ആയിരുന്നുു

Published

Jul 21, 2026 10:03 pm |

Last Updated

Jul 21, 2026 10:03 pm

കോന്നി  | അയല്‍വാസിയായ യുവാവിന്റെ കൈമുട്ട് സംഘം ചേര്‍ന്ന് തല്ലി തകര്‍ത്ത കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. കോന്നി അരുവാപ്പുലം പടപ്പക്കല്‍ കാരുമല മുരുപ്പേല്‍ വീട്ടില്‍ റിജിന്‍ കെ മാത്യു(21)നെയാണ് എറണാകുളം കലൂര്‍ നിന്നും കോന്നി പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി നാലിന് അരുവാപ്പുലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നാല് പ്രതികള്‍ സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് കൈമുട്ട് തല്ലിത്തകര്‍ക്കുകയും ആയിരുന്നുു. കോന്നി എസ് ഐ ശ്യാം, എസ് സി പി ഒ രഞ്ജിത്, സി പി ഒ നഹാസ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: Konni police arrested 21-year-old Rijin K Mathew from Kaloor, Ernakulam, for brutally assaulting a neighbor. The accused, along with a group, had fractured the victim’s elbow using an iron pipe in January. The police team produced the absconding youth in court, and he was

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ പോലീസ് വിട്ടയച്ചു

Kerala

വധശ്രമം, ലൈംഗീക പീഡനം, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം; 31 കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ കൊടും കുറ്റവാളിയെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലില്‍ അടച്ചു

Kerala

യുവാവിന്റെ കൈമുട്ട് തല്ലി തകര്‍ത്ത കേസില്‍ ഒരാള്‍കൂടി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരായ പോലീസിന്റെ അതിക്രമം; സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം

Kerala

മൂന്ന് വയസുകാരി വീട്ടിനുള്ളില്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റു മരിച്ചു

Kerala

സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും 62 ലക്ഷം കവര്‍ന്നു; പ്രതികള്‍ പിടിയില്‍

Ongoing News

വേഗതയും പെർഫോമൻസും വർദ്ധിപ്പിച്ച് എക്സിന്റെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്