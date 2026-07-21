LIVE UPDATES | സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ; ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിര

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LIVE UPDATES | സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ; ഡൽഹിയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിര
വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന് മേലുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു
ന്യൂഡൽഹി | നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (CJP) നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഡൽഹിയിൽ ശക്തമാകുന്നു. സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അണിനിരന്നതോടെ ഡൽഹി അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലും വൻ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്.
ഡൽഹിയിലെ രാം മനോഹർ ലോഹ്യ (RML) ആശുപത്രിയിലും ലേഡി ഹാർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ച പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വധ്രയും സന്ദർശിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ‘ചലോ സൻസദ്’ മാർച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നിരവധിയാളുകൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന് മേലുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. കേന്ദ്ര എച്ച് ആർ ഡി (HRD) മന്ത്രിയുടെ രാജി, വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുക, പാർലമെന്റിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുക, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നിവയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ. അടിച്ചമർത്തൽ നയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ പ്രതിഷേധം
ഡൽഹി ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെ സി വേണുഗോപാൽ, പവൻ ഖേര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിന്നൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉത്തരം പറയണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷ എം പി (MP) മാരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അമിത് ഷായുടെ വസതിയിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധവും രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും
ജന്തർ മന്തറിൽ തുടരുന്ന സി ജെ പി (CJP) പ്രതിഷേധത്തിന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പിന്തുണയുമായി എത്തി. എൻ സി പി (NCP) എസ് പി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ, എ എ പി (AAP) അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സംസാരിച്ചു. ശിവസേന യു ബി ടി (UBT) അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ ജന്തർ മന്തറിലെത്തുമെന്ന് ആദിത്യ താക്കറെ അറിയിച്ചു. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിനായി ശിവസേന യു ബി ടി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്ര ബന്ദ് പ്രഖ്യാപനം
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വഞ്ചിത് ബഹുജൻ അഘാഡി (VBA) ജൂലൈ 23 ന് മഹാരാഷ്ട്ര ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ബന്ദിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് വി ബി എ അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് അംബേദ്കർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം, സർക്കാരിന്റെ ലാത്തിച്ചാർജ് നടപടിയെയും ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയ രീതിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച എം എൻ എസ് (MNS) അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അച്ചടക്ക നടപടിയുമായി സി ജെ പി
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ സി ജെ പി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ, പാർട്ടി വക്താവ് വിജയേത ദഹിയ കാണിച്ച പെരുമാറ്റം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും മറ്റ് എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ നിന്നും പാർട്ടി നീക്കം ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലെ ക്രമസമാധാന നില കണക്കിലെടുത്ത് മേഖലയിൽ പോലീസിനെയും ആർ എ എഫ് (RAF) സേനയെയും വ്യാപകമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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Congress stepped up its protest against the Centre over the police action on CJP student protesters in Delhi. Opposition leaders including Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Sharad Pawar, and Arvind Kejriwal extended support to the agitation while raising key demands.