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കോടതിയെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്; ഡൽഹി പോലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ഹർജി അടിയന്തരമായി കേൾക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഹർജി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി.
ന്യൂഡൽഹി | ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അമിത ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി (Delhi High Court) വിസമ്മതിച്ചു. കോടതിയെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ഉപാധ്യായ (Chief Justice DK Upadhyaya), ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ (Justice Tejas Karia) എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഹർജി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി.
ഡൽഹി പോലീസിന്റെ (Delhi Police) നടപടിക്കെതിരെ അടിയന്തര വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹരജി. നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ (Dharmendra Pradhan) രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സാറ്റിറിക്കൽ പ്രസ്ഥാനമായ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (Cockroach Janta Party) തിങ്കളാഴ്ച പാർലമെന്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് 21 ദിവസം നീണ്ട ഉപവാസ സമരം അനുഷ്ഠിച്ച ആക്ടിവിസ്റ്റ് സനം വാങ്ചുക്കിനെ (Sonam Wangchuk) ശനിയാഴ്ച പോലീസ് നിർബന്ധപൂർവം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെയാണ് സമരം ശക്തമായത്.
തിങ്കളാഴ്ച ജന്തർ മന്തറിൽ (Jantar Mantar) തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധക്കാർ തിരിച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞു. സംഘർഷത്തിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 118 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 60 പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായി ഡൽഹി പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വക്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തൊഴിലില്ലാത്ത ചില യുവാക്കളെ ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court) ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോക്രോച്ചുകളോട് ഉപമിച്ച പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് മെയ് മാസത്തിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടത്. തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ (Social Media) ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ സാറ്റിറിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന് (Satirical Movement) പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വെക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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The Delhi High Court refused to urgently hear a petition regarding allegations of excessive police force against student protesters in New Delhi. The protest was organized by the Cockroach Janta Party demanding the resignation of the Education Minister over NEET paper leaks. Clashes at Jantar Mantar resulted in injuries to 178 people, including 118 police personnel and 60 protesters.