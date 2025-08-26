Connect with us

Kerala

സ്റ്റീല്‍ ബിന്നിൽ മലമൂത്ര മാലിന്യവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു; ദുരിതം പേറി ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍

ഇവ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നഗര ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളെ അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നെന്ന് പരാതി

Published

Aug 26, 2025 5:01 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 5:02 pm

കോഴിക്കോട് | മാലിന്യങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കാനായി നഗരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റീല്‍ ബിന്നുകളില്‍ മലമൂത്ര വിസര്‍ജ്യങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കോര്‍പറേഷന്‍ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍. കിടപ്പുരോഗികള്‍, കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയപർ പാതയോരങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഇവ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നഗര ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളെ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

നഗരങ്ങളില്‍ മനുഷ്യവിസര്‍ജ്യം തലയില്‍ പേറുന്ന അപരിഷ്‌കൃത ജോലി 1984ല്‍ കേരളത്തില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഒട്ടേറെ സമരങ്ങളില്‍ കൂടിയാണ് മുനിസിപ്പല്‍ കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍ ഈ നികൃഷ്ഠ ജോലിക്ക് വിരാമമിട്ടത്. എന്നാല്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ പുതിയ രൂപത്തില്‍ ഈ ജോലി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയാണെന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ പരാതി പറയുന്നു.

വീടുകളില്‍ സംസ്‌കരിക്കേണ്ട മാലിന്യം പാതയോരത്ത് തട്ടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനശിക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് സിറ്റി കോര്‍പറേഷന്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് യൂനിയന്‍ എ ഐ ടി യു സി സെക്രട്ടറി കെ ജി പങ്കജാക്ഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം; സംസ്ഥാന കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ചുമതല ഡോ. ഡി ദേവിപ്രിയക്ക്

Ongoing News

യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി

Kerala

പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ; സ്‌കൂള്‍ ഓണാവധി വെട്ടിക്കുറക്കുമെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തക്കെതിരെ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

ക്ലിനിക്ക് ജീവനക്കാരിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

സ്റ്റീല്‍ ബിന്നിൽ മലമൂത്ര മാലിന്യവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു; ദുരിതം പേറി ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍

National

ഐ എൻ എസ് ഹിംഗിരിയും ഐ എൻ എസ് ഉദയഗിരിയും ഇനി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനം

Kerala

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിനമാക്കി ചുരുക്കുന്നു; സര്‍വീസ് സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു