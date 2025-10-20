Connect with us

National

ബിഹാറില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ജെ എം എം; മുന്‍ തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ചു

'ആര്‍ ജെ ഡിയും കോണ്‍ഗ്രസ്സും ചേര്‍ന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി.'

Published

Oct 20, 2025 10:34 pm |

Last Updated

Oct 20, 2025 10:34 pm

പാട്‌ന | ബിഹാറില്‍ ഒറ്റക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ച് ഝാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച (ജെ എം എം). ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തിയാണ് സഖ്യ കക്ഷിയായ ജെ എം എമ്മിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ഷിബു സോറന്റെ പാര്‍ട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ആര്‍ ജെ ഡിയും കോണ്‍ഗ്രസ്സും ചേര്‍ന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ജെ എം എം ആരോപിച്ചു.

ആറ് സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ജെ എം എം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും ആര്‍ ജെ ഡിയുമായുള്ള സഖ്യം പുനപ്പരിശോധിക്കുമെന്നും തങ്ങളെ അവഗണിച്ചതിന് തക്കതായ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും ജെ എം എമ്മിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് സുദിവ്യ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ചകായ്, ധംദാഹ, കട്ടോറിയ, മണിഹാരി, ജാമുയി, പിര്‍പൈന്തി സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ജെ എം എം ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെ, 143 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക ആര്‍ ജെ ഡി പുറത്തുവിട്ടു. ഇതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് 53 സീറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പമ്പാ നദിയില്‍ കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Kerala

മണ്‍സൂണ്‍ സമയമാറ്റം അവസാനിച്ചു; ട്രെയിനുകള്‍ ഇനി സര്‍വീസ് നടത്തുക പഴയ സമയപ്പട്ടിക പ്രകാരം

Kerala

കലുങ്ക് സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിറ്റേന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍

Kerala

തലസ്ഥാനം ഒരുങ്ങി; സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളക്ക് നാളെ തുടക്കം

National

ബിഹാറില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ജെ എം എം; മുന്‍ തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ചു

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ പ്രവാസിയെ ആക്രമിച്ച് കവര്‍ച്ച; പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ രണ്ട് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗമാകേണ്ട; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്ത് എഴുതി എ ഐ എസ് എഫ്