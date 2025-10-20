Connect with us

Kerala

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗമാകേണ്ട; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്ത് എഴുതി എ ഐ എസ് എഫ്

ആര്‍ എസ് എസിന്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കാനാണ് പിഎം ശ്രീയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

Published

Oct 20, 2025 8:42 pm |

Last Updated

Oct 20, 2025 8:42 pm

തിരുവനന്തപുരം | പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗമാകേണ്ടെന്നു കാണിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്ക് തുറന്ന കത്ത് എഴുതി എ ഐ എസ് എഫ്. ആര്‍ എസ് എസിന്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കാനാണ് പിഎം ശ്രീയെന്നും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒളിച്ചു കടത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും കത്തില്‍ എഐഎസ്എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തില്‍ കൈ കടത്താനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കം. നേരത്തെ സി പി ഐ ഇതിനെ എതിര്‍ത്ത് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സി പി ഐയുടെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘമായ എ ഐ എസ് എഫും വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളം കാലങ്ങളായി നേടിയെടുത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്‌ക്കാരമുണ്ട് അതില്‍ ഇടപെടാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയെന്നാണ് എ ഐ എസ് എഫിന്റെ വാദം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ പ്രവാസിയെ ആക്രമിച്ച് കവര്‍ച്ച; പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ രണ്ട് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗമാകേണ്ട; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്ത് എഴുതി എ ഐ എസ് എഫ്

Education

സമസ്ത സ്മാര്‍ട്ട് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്; കുവൈത്തില്‍ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടത്തി

National

കടുത്ത ജോലി സമ്മര്‍ദം; 'ഓല' ജീവനക്കാരന്റെ മരണത്തിൽ കമ്പനി സിഇഒക്ക് എതിരെ  കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

പി എം ശ്രീ വിവാദത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഡി വൈ എഫ് ഐ

Kerala

സഭയുടെ വോട്ട് വേണ്ടെങ്കില്‍ അത് കോണ്‍ഗ്രസ് തുറന്നു പറയണം: ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ

Kerala

കഴക്കൂട്ടം ലൈംഗിക പീഡനം; പ്രതി ബെഞ്ചമിന്‍ ഹോസ്റ്റലില്‍ കയറിയത് കവര്‍ച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് പോലീസ്