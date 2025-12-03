Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് ഒരുമാസം കൂടി സമയം നല്‍കി ഹൈക്കോടതി

എഫ് ഐ ആര്‍ പകര്‍പ്പിന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് വീണ്ടും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി.

Dec 03, 2025 11:11 am |

Dec 03, 2025 11:11 am

കൊച്ചി | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) ഒരുമാസം കൂടി സമയം നീട്ടിനല്‍കി ഹൈക്കോടതി. എഫ് ഐ ആര്‍ പകര്‍പ്പിന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് വീണ്ടും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

എഫ് ഐ ആര്‍ നല്‍കാനാവില്ലെന്ന മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.

കാര്യകാരണങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ച് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

